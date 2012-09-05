Современные транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, все чаще пополняют парки техники автобусами «Хайгер». Последние представлены городскими и туристическими моделями. Бренд, осуществляющий их производство, базирует производственные мощности в Китае. Он имеет относительно небольшую историю, начавшуюся в 1998 году. Сегодня завод занимает одну из лидерских позиций в области разработки транспортных средств для пассажирских перевозок. Ежегодно он выпускает порядка 14 000 единиц техники.





Особенности производственной базы компании

Завод Higer занимает площадь размером в 40 га, где находится три линии производства. Он оснащен передовым оборудованием, обеспечивающим автоматизированное непрерывное функционирование. Здесь успешно трудится больше четырех тысяч квалифицированных сотрудников. Около тысячи из них – опытные технические специалисты высокого ранга.

Сегодня компанией создано более полусотни серий автобусов, представленных тремя сотнями моделями. Таким ассортиментом не могут похвастаться другие производители пассажирских транспортных средств. Техника сертифицируется по различным стандартам. Примечательно, что и автобусы, и запчасти higer имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это делает их доступными для многих отечественных перевозчиков.





Преимущества знаменитых китайских автобусов

В линейке пассажирской техники Higer особой популярностью пользуются автобусы престижного класса. Они обладают массой положительных эксплуатационных характеристик. К числу таковых относятся: