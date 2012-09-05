Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Чем завоевывают современный рынок китайские автобусы «Хайгер»




Чем завоевывают современный рынок китайские автобусы «Хайгер»
30 Июля 2018

Современные транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, все чаще пополняют парки техники автобусами «Хайгер». Последние представлены городскими и туристическими моделями. Бренд, осуществляющий их производство, базирует производственные мощности в Китае. Он имеет относительно небольшую историю, начавшуюся в 1998 году. Сегодня завод занимает одну из лидерских позиций в области разработки транспортных средств для пассажирских перевозок. Ежегодно он выпускает порядка 14 000 единиц техники.


Особенности производственной базы компании

Завод Higer занимает площадь размером в 40 га, где находится три линии производства. Он оснащен передовым оборудованием, обеспечивающим автоматизированное непрерывное функционирование. Здесь успешно трудится больше четырех тысяч квалифицированных сотрудников. Около тысячи из них – опытные технические специалисты высокого ранга.

Сегодня компанией создано более полусотни серий автобусов, представленных тремя сотнями моделями. Таким ассортиментом не могут похвастаться другие производители пассажирских транспортных средств. Техника сертифицируется по различным стандартам. Примечательно, что и автобусы, и запчасти higer имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это делает их доступными для многих отечественных перевозчиков.


Преимущества знаменитых китайских автобусов

В линейке пассажирской техники Higer особой популярностью пользуются автобусы престижного класса. Они обладают массой положительных эксплуатационных характеристик. К числу таковых относятся:

  1. Плавный ход. Мягкая езда обеспечивается современной пневматической подвеской.
  2. Высокая мощность, гарантирующая уверенность в транспортном потоке. Секрет силы таких автобусов кроется в двигателях Cummins, которыми оснащаются все модели.
  3. Максимальный комфорт для пассажиров. Это достигается за счет просторного салона, удобной входной группы, мягких сидений с продуманными подлокотниками.
  4. Отличаются машины богатой базовой начинкой. Сюда можно отнести предпусковые подогреватели, вспомогательный отопитель, кондиционеры, надежную оптическую аппаратуру, мощные стерео-системы и большой монитор для просмотра фильмов в дороге.
  5. Стильный дизайн. Автобусы Higer характеризуются привлекательным внешним видом, что выделяет их на фоне конкурентов с положительной стороны.
.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке