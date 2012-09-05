Скажем сразу — четко определите для себя цели, задачи перед посещением оздоровительного заведения. Если вы собираетесь насладиться отдыхом, полезным для организма, тогда выбирать следует место с хорошим паром. Желательно, чтобы был бассейн, его размеры не столь важны. Главное, что он поможет хорошенько «встряхнуть» организм, поспособствует его закалке.

Если же вы просматриваете сауны Воронежа на карте для того, чтобы насладиться общением с друзьями, близкими людьми, отдавайте предпочтение помещениям, оборудованным комнатой отдыха. Что греха таить, многие из нас частенько нарушают режим, предписанный медиками и экспертами. Это в равной степени относится к заведениям подобного рода. Какой же может получиться задушевный разговор с приятелями под бутылку минеральной воды — тут нужны напитки покрепче.

В рамках разумного

Шутки шутками, но следует соблюдать особую осторожность, потребляя спиртное в таких местах. Опытные ценители хорошего пара, посещая общественные бани в Воронеже, придерживаются нехитрых правил, позволяющих сохранить здоровье:

• не нужно «накачиваться» спиртным перед посещением бани;

• сведите к минимуму объем потребляемого алкоголя, постарайтесь ограничиться одной-двумя бутылками пива или двумя-тремя рюмками водки;

• старайтесь реже заходить в парилку — лучше ее вообще не посещать, если предстоит обильное возлияние с друзьями;

• строго контролируйте количество потребляемого алкоголя.

Идеальное место для дружеского общения

Фактически, вы попадаете в изолированное помещение, которое можно считать идеальным местом для общения с друзьями. Совсем несложно выбрать дешевые сауны Воронежа, если воспользоваться услугами специализированного портала http://www.sauna-voronezh.ru, на его страницах вы найдете полторы сотни заведений разной ценовой категории. Очень удобна подробная разбивка по наличию дополнительных опций.

В заключение хочется сказать, что здраво оценивайте возможности своего организма, собираясь употреблять спиртное в бане. Иногда без таких мероприятий никак не обойтись. Славянские традиции таковы, что в них нет места дружескому чаепитию с пирожными в окружении товарищей. Просто будьте готовы к тому, что оздоровительного эффекта от подобного мероприятия не будет вовсе. Его нивелирует употребленное спиртное.

Кстати, посещение такого заведения, в котором можно прекрасно провести время, обходится значительно дешевле походов в рестораны и кафе. Минусом предприятий общепита можно считать обилие посторонних людей, которые будут прислушиваться к вашим разговорам.



