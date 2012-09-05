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Чем примечателен экскаватор-погрузчик Shanmon 388H?
31 Марта 2023

На сайте компании ООО «Специмпорт-ДВ» вы можете ознакомиться с различными образцами погрузочно-разгрузочной техники из Китая. Среди выставленных на продажу моделей особо выделяется экскаватор-погрузчик Shanmon, привлекающий внимание хорошо продуманным дизайном. К конструктивным особенностям предлагаемых нами образцов погрузчика-экскаватора относят прекрасные технические показатели. При выборе этой модели покупателями особенно ценится возможность оперативной замены навесного оборудования.


Технические характеристики рассматриваемого агрегата

Для тех, кто решил приобрести экскаватор-погрузчик, предлагаем ознакомиться с подробными характеристиками рассматриваемого изделия. К его основным рабочим показателям относят:

  • Рабочую массу представленного образца китайской техники – 10 000 кг.
  • Объем ее основного инструмента (ковша)– 1,4 м³.
  • Мощность установленной в машине двигательной установки YC4A105Z-T20 – 75 кВт.
  • Максимально допустимую высоту выгрузки перевозимых изделий – 2620 мм.

Обратите внимание: предлагаемые нами китайские агрегаты Shanmon 338H выделяются среди аналогичных моделей спецтехники своей универсальностью, обеспечиваемой большим выбором навесного оборудования.

К значимым характеристикам этих изделий также относят их маневренность и способность развивать достаточно большую скорость при движении по хорошим дорогам. Многофункциональность экскаватора-погрузчика проявляется в его возможности выполнять различные рабочие операции при условии обновления навесного инструмента (при его оснащении стрелой, например). Маневренность агрегата позволяет использовать его даже на ограниченных по размеру строительных площадках.


Где можно выгодно приобрести китайский погрузчик Shanmon 388H?

Всем желающим купить по выгодной цене новый агрегат из Китая советуем обратиться в компанию ООО «Специмпорт-ДВ». Мы гарантируем любому покупателю целый ряд преимуществ, перечисленных ниже:

  • высокое качество обслуживания каждого клиента независимо от важности обсуждаемого вопроса;
  • наши специалисты всегда готовы подобрать для вас подходящую модель погрузчика;
  • они же смогут предложить потенциальному покупателю оптимальный вариант оформления покупки.

Дополнительная информация: при оплате стоимости изделия вы можете рассчитаться способом, который более удобен для вас.

Помимо этого, каждый желающий сможет оформить совершаемую покупку путем взятия погрузчика Shanmon 388H в лизинг. Всю необходимую информацию, касающуюся стоимости выбранного изделия, а также его основных технических показателей, вы можете получить при общении по телефону с нашим оператором.


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