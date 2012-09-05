На сайте компании ООО «Специмпорт-ДВ» вы можете ознакомиться с различными образцами погрузочно-разгрузочной техники из Китая. Среди выставленных на продажу моделей особо выделяется экскаватор-погрузчик Shanmon, привлекающий внимание хорошо продуманным дизайном. К конструктивным особенностям предлагаемых нами образцов погрузчика-экскаватора относят прекрасные технические показатели. При выборе этой модели покупателями особенно ценится возможность оперативной замены навесного оборудования.





Технические характеристики рассматриваемого агрегата

Для тех, кто решил приобрести экскаватор-погрузчик, предлагаем ознакомиться с подробными характеристиками рассматриваемого изделия. К его основным рабочим показателям относят:

Рабочую массу представленного образца китайской техники – 10 000 кг.

Объем ее основного инструмента (ковша)– 1,4 м³.

Мощность установленной в машине двигательной установки YC4A105Z-T20 – 75 кВт.

Максимально допустимую высоту выгрузки перевозимых изделий – 2620 мм.

Обратите внимание: предлагаемые нами китайские агрегаты Shanmon 338H выделяются среди аналогичных моделей спецтехники своей универсальностью, обеспечиваемой большим выбором навесного оборудования.

К значимым характеристикам этих изделий также относят их маневренность и способность развивать достаточно большую скорость при движении по хорошим дорогам. Многофункциональность экскаватора-погрузчика проявляется в его возможности выполнять различные рабочие операции при условии обновления навесного инструмента (при его оснащении стрелой, например). Маневренность агрегата позволяет использовать его даже на ограниченных по размеру строительных площадках.





Где можно выгодно приобрести китайский погрузчик Shanmon 388H?

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