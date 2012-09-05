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Чем может заболеть малыш
27 Декабря 2018
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Каждый ребенок в детстве переносит многие заболевания, а родители, как правило, сразу поднимают панику еще до того, как узнают точный диагноз. К примеру, если Вы увидели, что у ребенка на спинке или на животике появились прыщи, которые сопровождаются кашлем, наверняка сразу что первое приходит в голову, что ребенок заболел чем-то страшным. Но никогда не стоит поднимать панику, до тех пор, пока Вы не обратитесь к доктору и не услышите истинный диагноз заболевания Вашего ребенка. Конечно, легче всего определить, что у малыша начинается обычная простуда, то есть повышается небольшая температура, проявляется покраснение на глазах и, естественно, насморк. Данным заболеванием болеют очень часто и в основном многие родители пытаются простуду лечить без обращения в поликлинику, но, а как же быть с теми заболеваниями, с которыми без медицинской помощи не справится ни одна мама и папа? В данной статье Вы можете прочитать о некоторых детских заболеваниях и об их симптомах.


Респираторный синцитиальный вирус

Данное заболевание считается очень распространенным среди детей. Респираторным синцитиальным вирусом Ваш ребенок может переболеть гораздо больше, чем простым гриппом. Проявляется это заболевание, так же как и простудные заболевания, то есть в первую очередь поднимается температура, ребенок начинает кашлять и естественно появляется обильное выделение из носа. Чаще всего малыши переносит респираторный синцитиальный вирус в первые два года жизни.


Инфекционные заболевания

Очень часто, перед тем как начнет прогрессировать инфекционное заболевание, у ребенка может появиться ярко-красная сыпь, причем не именно на какой-то определенной части тела, она может проявиться везде, иногда многие родители даже не замечают данные кожные высыпания. Бывают такие случаи, что сыпь может еще сопровождаться кашлем и ринитом. Инфекционное заболевание может оказаться разным, то есть если у малыша есть данные проявления, значит, это может быть ветрянка, краснуха, корь, а так же это может свидетельствовать о заболевании скарлатины. Поэтому, если Вы не можете определить, какое заболевание у Вашего ребенка, значит, обязательно обратитесь за медицинской помощью, так как данные заболевания могут быть чреваты большими осложнениями для организма Вашего малыша.

И обязательно выполняйте все назначения врача. А если у вас не хватает денег на покупку дорогостоящих лекарств, заходите на сайт казино Вулкан Платинум, играйте в интересные игры и получайте денежные призы и бонусы, которых наверняка хватит на диагностику и лечение.


Коклюш

Такое заболевание, как коклюш, относится непосредственно к бактериальной инфекции. Данным заболеванием может болеть не только ребенок, но и вполне взрослый человек, просто в основном коклюш переносят дети. Коклюш распознать легко, начинается обычный кашель, который через пару дней перерастает в приступы, то есть когда ребенок начинает кашлять, он не может остановиться и часто при таких приступах дети синеют. Данное заболевание ни в коем случае нельзя лечить в домашних условиях, единственное, что Вы можете сделать для своего ребенка, если он заболел коклюшем, так это чаще вывозить его к воде, так как именно вода помогает ребенку, дыхание становится более чистым и открытым и меньше возникает приступов кашля.

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Дорогие родители, если Вы хотите чтобы Ваш ребенок рос здоровым и болел как можно меньше в детстве, тогда старайтесь больше уделить внимания его здоровью. Проводите больше времени с ребенком на свежем воздухе и давайте кушать только полезную и витаминную пищу!


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тут были комменты. RIP!






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