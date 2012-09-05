Чем дольше я еду за рулем, тем чаще ерзаю по сиденью. Неудобство мне создает слишком высокая педаль газа - начинает уставать моя правая стопа, которую приходится держать на педали чуть не вертикально. Но когда я отодвигаю кресло назад, повисает в пространстве и постепенно затекает моя правая рука, опирающаяся на баранку. Наклон баранки, увы, не регулируется, поэтому мне приходится смириться, а будущим владельцам выбирать, что им дороже - рука или нога. Ощущение такое, что просто водительское место рассчитано под человека ростом поменьше. Так может, это дамский автомобиль? Ведь если нога обута в туфлю на каблуке, давить на высокую педаль газа гораздо удобней!

Вдобавок, в ходе маневрирования в потоке машин выяснилось, что разница между салонным и наружными зеркалами «Землянина» слишком велика. Если в наружных догоняющий автомобиль виднеется далеко-далеко, то в салонном он уже подъезжает под нижний урез заднего стекла! Такого в критической ситуации можно даже испугаться!

И еще один момент: борта у «Землянина» высокие, поэтому лучше еще перед поездкой сориентировать наружные зеркала так, чтобы в них хорошо просматривался нижний пояс кузова.