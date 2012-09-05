Чем автоломбард отличается от всех других финансовых организаций

Ломбард для автомобилей отличается от традиционного банка или кредитного союза. В отличии от организаций такого типа, автоломбарды могут помочь людям, которым требуется большая сумма наличных, выдать деньги под залог быстро. Кроме того, в ломбарды принимают широкий спектр автомобилей, в том числе:

машины;

грузовые автомобили;

внедорожники;

кроссоверы;

мотоциклы;

лимузины;

лодки;

парусные лодки;

квадроциклы;

Как заложить автомобиль за наличные

Процесс заложения автомобиля будет похож на процесс, как отвести машину в автосалон и провести его полную оценку. Когда заемщик привозит свой автомобиль на оценку, стоимость автомобиля будет зависеть от нескольких факторов, таких как:

марка;

модель;

год;

пробег;

состояние;

Сумма наличных, предлагаемая за автомобиль, зависит от его состояния, а не от кредитного рейтинга заемщика. Человек не обязаны принимать предложенную сумму, если его что-то не устраивает.

Важный момент!

У заемщика всегда есть возможность вернуть автомобиль, если он решил заложить его в ломбарде. В автосалоне в основном можно лишь продать машину за наличные, а возможность получения обратно машину отсутствует.

После того, как будет подписан договор, и человек получит деньги, автомобиль помещается в безопасное место, а вся документация помещается в сейф. Автомобиль удерживается на согласованный срок кредита. Срок ссуды обычно составляет 30 дней. Однако есть варианты, если нужно продлить ссуду еще на 30-дневный период, но не более чем на 90 дней. По истечении 90 дней вам необходимо будет подписать новый договор.

Еще одним преимуществом автоломбарда то, что человек может пользоваться своим транспортом, даже когда машина находится под залогом. Например, заемщик может сориентироваться на автоломбард в Алматы с правом вождения адреса, и получить такую возможность.

Бывают ситуации, когда человеку просто нужны деньги за машину, и он решает ее продать. В такой ситуации, человек привозит свою машину, оценивает ее вместе с соответствующими людьми, а далее принимает решение, хочет он продать машину за названные наличные или нет. Если все условия подходят, человек вместо того, чтобы заключать договор залога, передает свое право собственности в автоломбард, а также оставляет ключи и прочие документы. Но, при этом получает деньги на руки в день заключения договора.

Какие машины автоломбард не примет

Автомобильные ломбарды похожи на автосалоны. Они хотят покупать качественные подержанные автомобили у людей, которые хотят заложить их за быстрые деньги. Сумма денег, которую может предложить ломбард, связана с рыночной стоимостью автомобиля, а также с другими факторами, о которых мы говорили ранее. Поэтому перед тем, как сдать машину под залог, подготовьте ее. Вот примеры действий, которые следует провести:

Привести в порядок внешнее состояние машины; Заменить масло и масляной фильтр; Долить все необходимые жидкости; Проверить и убедиться, что все фары, указатели поворота, стоп-сигналы и задние фонари работают; Заменить перегоревшие лампочки; Убедиться, что все четыре колеса и шины соответствуют друг другу и находятся в надлежащей форме.

Источник: https://seif-auto.kz/avtolombard-astana/