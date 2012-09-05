Чехол с батареей для iPhone X купить нужно не просто для продления срока службы его аккумулятора. Это возможность оставаться 24 часа в сутки всегда в движении, доступности.

Аккумулятор, который встроен внутрь аксессуара увеличивает время использования каждый день, защитит, поэтому мобильное устройство сможет избежать поломок и внезапных отключений.

Какие достоинства имеет чехол?

-всегда под рукой резервная батарея, чтобы давать энергию iPhone X.

- защитный корпус – скажи «нет!» царапинам и потертостям.

-начало работы одним нажатием кнопки.

-от 14 до 30 часов на разговоры – в зависимости от емкости батареи, плюс – на видео, адио, интернет и пр.

-тонкий и компактный, удобный и легкий.

-минималистичный дизайн.

-наличие у известных торговых марок сертификации Apple, подтверждающей возможность использования с гаджетом.

-светодиодный индикатор скажет вам, когда следует подзарядить кейс, и это можно сделать без отрыва от игры или кино.

Многие модели чехлов, которые созданы специально для этой модели смартфона, могут поддерживать стандарт Qi wireless или обеспечивать беспроводную зарядку. А не только подпитывать батарею с помощью кабеля microUSB. К сожалению, немногие модели могут похвастаться этой функцией, как и возможность использования наушников.

Производители позаботились и о том, как сделать так, чтобы безрамочный дисплей, который кажется таким уязвимым остался целым. Поэтому немного изменили конструкцию кейсов, обеспечив чуть ли не полную защиту на все 360-градусов. Бортики из силикона плотно облегают со всех сторон экран, и даже при неосторожности со стороны владельца он останется неповрежденным.

С таким аксессуаром ваш iPhone X не исчерпает свои энергетические запасы до конца дня.

Каким должен быть чехол для iPhone 10? Что нужно знать?

- емкость встроенной батареи, вы идеале она обеспечивает полторы зарядных процедуры.

- дизайн, эргономичность форм. Никому не хочется, чтобы кейс был большим и громоздким, стало слишком неудобно пользоваться телефоном.

-простое снимание/надевание. Для этой процедуры владелец не должен затрачивать много усилий.

В завершении скажем, что если уж решили купить чехол – зарядку для Айфон 10, обращайтесь в специализированный интернет-магазин, где можно точно знают, каком именно аксессуар идеально подойдет для Вашего телефона. Как например, магазин Чехол Зарядка, там Вам все объяснят, помогут выбрать отличную модель.



