Рискнем предположить, что значительного прогресса в европейском чемпионате наблюдаться не будет. Ведь в нем снова отсутствует главный движитель — зачет команд производителей. Похоже, что ИА не спешит создавать конкуренцию чемпионату мира в этом плане, и там команд не хватает.

Все же остальные изменения способны дать лишь незначительное улучшение. Запрет на использование машин WliC и Л8 несколько уравняет шансы участников и снизит расходы.

Изменение структуры сделает более понятной борьбу в Европейском чемпионате и несколько повысит интерес болельщиков и средств массовой информации. Однако приоритетными у прессы останутся чемпионат мира и национальные чемпионаты. Так что выход чемпионата Европы на первые роли опять откладывается.

Претерпел изменения и порядок присвоения стартовых номеров. Каждый участник чемпионата будет иметь единый номер на всех этапах. Стартующие в группе N-4 получат номера с 1-го по 20-й, в группе А-7 — с 21-го по 40-й, в А-6 — с 41-го но 70-й и в У-1 — начиная с 71-го.

Стартовые номера в каждой группе будут присвоены по результатам гонщиков в предыдущем чемпионате. Вдобавок ко всему, прошлогодних чемпионов и лидеров текущего сезона предполагается отметить специальными наклейками на стартовых номерах. Порядок старта на этапе должен соответствовать текущему положению в чемпионате.