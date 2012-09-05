Многие люди, достигшие преклонных лет, не в состоянии справляться с повседневными делами без посторонней помощи. Не каждый человек может позволить нанять для себя или для своего близкого родственника персональную сиделку. Мы предлагаем другой вариант. Обратите внимание на наш дом престарелых, который отлично подходит для пожилых людей и инвалидов.





В чем заключаются главные преимущества?

Среди причин, по которым стоит выбрать минский дом для пожилых, хотелось бы упомянуть:

высокое качество предоставляемых услуг;

ценовую доступность;

индивидуальный подход к каждому пациенту;

обширный список услуг, с которым можно ознакомиться на сайте.



Пансионат для престарелых: что мы предлагаем?

Дом престарелых в Минске обеспечивает заботу о своих постояльцах. В частности, наши работники заботятся о гигиене и чистоте людей, проживающих здесь. Многие пожилые люди, инвалиды сталкиваются с проблемами при выполнении элементарных дел, в том числе, при приеме душа. Но у нас трудятся ответственные работники, которые помогают человеку справиться с душевыми процедурами. Не нужно опасаться, что пожилой человек поскользнется и упадет, оставшись один в ванне. Сотрудники постоянно осуществляют контроль, чтобы избежать подобных ситуаций.

Еще одна распространенная проблема – это ухудшение памяти. Люди не всегда помнят о том, что им нужно принять препараты по расписанию. Находясь в пансионате «Тихая гавань», им не придется делать записи или использовать другие способы для напоминания. Наши работники проконтролируют процесс приема медикаментов точно по расписанию.

Частные пансионаты для престарелых в Минске подходят не только пожилым гражданам, но и инвалидам. Здесь каждому человеку обеспечивается круглосуточный контроль. Доверяя нам своих родственников, друзей, близких людей, можете нисколько не волноваться об их состоянии. При необходимости будет оказана профессиональная медицинская помощь. Если у человека будут жалобы, прибудут специалисты для забора анализов. Это означает, что пациенту не придется никуда идти, медики придут в пансионат для пожилых, чтобы в комфортных условиях провести работу.

Пансионат для пожилых в Минске – это еще и регулярное питание, которое осуществляется ровно 5 раз в день, как положено для поддержания нормального состояния. В преклонном возрасте появляется немало болезней, при которых нужно соблюдать особую диету. Мы готовы позаботиться о том, чтобы в меню каждого человека было достаточно белков, жиров, углеводов и витаминов.



