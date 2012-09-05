Каждому автомобилю в обязательном порядке присваивается индивидуальный номер – без этого условия его эксплуатация невозможна. Номерной знак транспортного средства – это не просто определенная комбинация цифр, это информационный параметр, содержащий данные о конкретном автомобиле, его истории и непосредственно о самом владельце (имя, адрес проживания, паспортные данные).

Детективное агентство при необходимости поможет найти собственника авто по госномеру и осуществит сбор всей информации, которая интересует клиента. Частные детективы имеют доступ к закрытым базам данных, поэтому для них подобные вопросы не представляют никакой сложности.

В каких случаях детектив может помочь найти владельца авто по номеру?



Потребность в поиске владельца автомобиля по номеру может возникнуть в силу разных причин:

• виновник аварии скрылся с места ДТП;

• вас обманули, обокрали, нахамили;

• собственник автомобиля является вашим должником;

• ваш автомобиль был поцарапан;

• иные.

Если собственник автомобиля прямо не нарушал закон, правоохранительные органы не будут предоставлять данные о нем. Альтернативным вариантом может стать опрос местных жителей, при условии, что интересующее вас лицо достаточно часто паркуется на одном и том же месте. Поспрашивайте автомобилистов, которые паркуются неподалеку, а также местных бабушек (они обычно все про всех знают). В этом случае высока вероятность найти человека, не потратив на это ни копейки.

С целью быстрого получения стопроцентного результата, особенно когда все остальные способы не сработали, стоит обратиться к сыщику. Для частного детектива не имеет значения, для чего вы хотите найти владельца транспортного средства. Сотрудник детективного агентства будет задавать клиенту только те вопросы, ответы на которые помогут качественнее решить его проблему. По вашему желанию возможно решение дополнительных задач, таких как скрытое наблюдение, психологическое воздействие на человека и пр.