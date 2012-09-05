Сегодня у каждого автомобилиста может возникнуть проблема с генератором. Она может быть выражена пропажей зарядки авто или же в полном отказе генератора. В любой из подобных ситуаций необходим ремонт, который вы сможете заказать в нашем специализированном центре. Кроме генераторов, наши высококвалифицированные мастера работают и над ремонтом стартеров. Чаще всего при неполадках с генераторами загораются лампы зарядки аккумулятора. При этом машина просто глохнет по причине низкого напряжения в бортовой сети авто. Бывают случаи, когда подобный ремонт требуется в случае необходимости замены подшипников генератора.

Нередко повреждается так называемый диодный мост, который вызывает утечку тока из генератора. В любом из перечисленных случаев, вам непременно следует обратиться в наш центр. Чтобы найти необходимую контактную информацию о нас, вы должны проследовать по ссылке http://rscenter-vostok.ru/contacts/. Сейчас филиалы Центр-Восток расположены на Шоссе Энтузиастов, на МКАД (1 км) и в Восточном столичном округе. Чтобы связаться и записаться на прием, в разделе приводятся все необходимые контактные данные, по которым вы сможете легко связаться с нашим менеджерским составом.

Мы не только отремонтируем генераторы иномарок, но и заменим их. Каждый автовладелец может самостоятельно снять со своего авто генератор и принести его в наш сервисцентр. Если же вы приедете на машине, весь процесс снятия и обратную установку мы выполнят наши мастера. Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту, в нашем центре производится диагностика. Это позволяет нашим мастерам выявить те детали, которые подлежат замене. На ремонт уходит не более одного часа. Сразу же после завершения работ, генератор проходит проверку на специальном стенде, а автовладелец получает гарантию на ремонт, проведенный в центре.

В случае наличия старого генератора, ремонт которого лишен смысла, автовладелец может приобрести у нас новый либо восстановленный генератор по наиболее выгодной для себя стоимости. Среди нашего ассортимента имеются и генераторы на различные иномарки. Что же касается диагностики агрегата, то данную работу мы выполняем абсолютно бесплатно. Кроме этого мы реализуем и отдельные запчасти генераторов для проведения ремонта самостоятельно. Здесь вы сможете приобрести щетки, шкив, подшипники, реле-регуляторы, диодные мосты, статоры и роторы данного агрегата.



