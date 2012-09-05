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Casino X официальный сайт
25 Мая 2021
Теги: Игры

Игровой портал сasino х официальный сайт существует на просторах интернета свыше 20-ти лет. История клуба начинается в далекие девяностые года, в те дни когда работали первые наземные гемблинг заведения. Игорный дом предлагает своим пользователям честную игру и гарантирует сохранность персональных данных игроков, а также финансовых операций.


Бонусы сайта

Развлекаться в сasino X выгодно, однако играть и получать при этом поощрения еще интереснее! Для клиентов ресурса доступны такие основные бонусные предложения:

  • поощрения на депозит составляют до 400 процентов за первое либо последующее внесение денег на счет. Сюда относятся и специальные промо-коды, которые приходят на электронную почту;
  • бездепозитные бонусы площадки за активность пользователя. В данном случае подразумевается, то что чем больше вы играете, тем больше получаете начислений;
  • бонусы за приглашенных друзей.

Таким образом, сasino X предлагает своим клиентам очень выгодную и интересную бонусную систему.


Как пополнить баланс и вывести выигрыш

Онлайн сasino X сотрудничает с 15 платежными системами. Среди них такие как: Visa, MasterCard, QIWI, LiqPay, Яндекс.Деньги и так далее. Деньги сразу же поступают на счет клиента после пополнения. Минимальная сумма, которую можно внести на баланс, составляет 100 руб (50 грн), наименьшая сумма для вывода – 300 руб (150 грн).

Виртуальный клуб предоставляет свои услуги гемблерам из Украины, России, Беларуси и всех стран СНГ. Из-за большого количества просьб администрация сайта в ближайшее время добавит возможность для пользователей вносить и обналичивать средства в родной валюте.


Большой ассортимент автоматов

Casino X предлагает пользователям совершенно безопасный платный геймплей. Здесь вы найдете только оригинальные слот-машины от ведущих разработчиков. В каталоге заведения представлены свыше 200 аппаратов от компаний Игрософт, Нет Ент, Айскинг, Гаминатор Новоматик, Плейсон и прочие. Коэффициент отдачи симуляторов казино более 95%!


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