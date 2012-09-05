Название знаменитого места, буквально изобилующего золотыми россыпями, оказалось очень востребованным среди владельцев игорных заведений. Эльдорадо – клуб, где у каждого есть возможность отыскать баснословные сокровища. Теперь это наименование стало фактически именем нарицательным для большинства азартных заведений на планете. Исключением не стал и портал Эльдорадо. Следует отметить, что дизайн виртуального казино в полной мере оправдывает такое нестандартное название. В качестве красочного элемента пользовательского интерфейса может рассматриваться пирамида, скрытая в сердце южноамериканских джунглей. Логотип клуба представлен в виде золотой маски, что в полной мере соответствует общему оформлению ресурса. Помимо этого, клавиши тоже оформлены очень интересно, поскольку их словно выложили кирпичиками.

Характерные особенности в работе с игорным клубом Эльдорадо

Если рассматривать структуру заведения, управление и навигацию, то здесь все достаточно просто. Официальный портал http://www.eldoradoklub.org не содержит сведений о владельцах заведения и документации для лицензирования. Если рассматривать программную начинку, то в числе поставщиков здесь выделяются такие девелоперы, как Betsoft Gaming, Casino Technology, Novomatic, Net Entertainment и Igrosoft. Виртуальная версия казино не может быть загружена, функционирует исключительно браузерный вариант. Казино Эльдорадо работает только на русском, тогда как к игровому процессу могут быть допущены совершеннолетние азартоманы из иных государств планеты.

Интересно то, что буквально каждый слот может быть испытан посетителем клуба в демонстрационном режиме, так как во время регистрации азартоман получает тысячу фан-кредитов. Если жетоны закончатся, то новые монеты понадобится конвертировать в соответствии с курсом один к ста. В виртуальном клубе отсутствуют накопительные джекпоты и бонусная система. Финансовые операции в рамках портала http://eldoradoklub.org осуществляются посредством WMR, что может считаться виртуальным вариантом рублей. У пользователя есть возможность внесения депозитов в форме любой иной мировой валюты, однако игра будет вестись исключительно на рубли.



