На префлопе мы предпринимаем попытку стнл-рейза, но игрок большого блайнда решает казино x играть тут и отвечает нам коллом. На флопе мы получаем натсовое флэш-дро и делаем стандартную продолженную ставку на полублефе, но противник объявляет чекрейз. Так как мы не можем оценить ни диапазон выставления неизвестного оппонента на таком борде, ни наше фолд эквити против его чек рейза, то в среднем должны отказаться от идеи дисперсионного Збет/колла на флопе, который зачастую может быть минусовой линией, учитывая, что против сильного диапазона выставления {TT-99.22T9s.KcQc.QcJc.8c7c} у нас на этой доске лишь 34,24% эквити. Если даже добавить сюда слоуплей оверпары JJ-, то у нас будет 42.05% эквити.

В то же время в этой ситуации колл нам будет стоить 10 ВВ в банк 27.5 ВВ. Таким образом, наши пот оддсы 2,8 к 1. У нас 8 чистых аулов на тёрн (дисконтируем 2+) и это 82.13% = 17,04% эквити, т.е. необходимые нам пот оддсы 4.8 к 1. Сколько нам нужно добрать на следующих улицах по предполагаемым оддсам. чтобы наш колл на флопе был оправдан?

(10 ВВ4.8 - 27.5 ВВ) = 20.5 ВВ. При этом банк на тёрне будет составлять 38.5 ВВ. Фактически при доезде в натсовый флэш нам нужно будет добрать на одной из улиц хотя бы полбанка, чтобы наш колл по флопу был оправдан. Ситуация в действительности пограничная и здесь во многом всё будет зависеть от нашего соперника. Против нитовых аккуратных оппов мы можем здесь найти фолд. против слабых игроков, склонных переигрывать свои руки - это лёгкий колл на флопе. Против неизвестного оппонента здесь у нас пограничное решение, учитывая, что наряду с прямыми предполагаемыми у нас здесь присутствуют обратные предполагаемые оддсы. хотя в этой ситуации они не слишком высоки (если мы, собрав натсовый флэш, столкнёмся с фулл-хаусом или стрейт-флэшем).

Я специально привожу здесь именно пример пограничной ситуации, чтобы читатель мог оценить упомянутый нами выше фактор позиции. Если бы мы играли без позиции, то такой колл на флопе в абсолютном большинстве случаев был бы однозначно плох. При игре же в позиции мы можем периодически позволить себе разыграть такие пограничные коллы при определённой динамике, имидже, предыстории, оппоненте.

В среднем в позиции мы здесь можем делать колт с натсовым флэш-дро. Здесь мы рассмотрим пример полностью аналогичный раздаче из предыдущего подраздела, но на этот раз мы играем в позиции. Все аспекты остаются прежние. Мы понимаем, что комбинации, с которыми соперник сможет сыграть с нами на стэк на этом флопе, можно пересчитать по пальцам. У нас нет необходимости в активной защите на таком флопе и для того, чтобы дать оппоненту возможность продолжить свою агрессию с худшими руками, мы склоняемся к варианту слоуплей колла на первой улице постфлопа.