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“Caravan” - полная комплектация
13 Апреля 2019
Теги: авто

“Caravan” - это традиционное название опелевских универсалов. Спереди новинка не отличается от хэтчбека “Astra”. Зато корма оригинальная. Особенно фонари. Своей конструкцией они напоминают срез недостроенного четырехуровневого дома с разноцветными этажами.

Заднее сиденье складывается и полностью, и по частям. Пол в багажном отсеке получается ровным. В боковых стенках имеются специальные “бардачки” для аптечки и инструмента. В комплект входит эластичная сетка для крепления груза, которая цепляется за специальные кольца в полу багажного отделения и нагрузочная вилка. С ее помощью можно проверить степень заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи.

Предоставленный нам “Caravan” оборудован 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем “Ecotec”, развивающим 101 л.с. Прежде мы проехались на обычном хэтчбеке, затем сели за руль универсала. Потеря в динамике у более тяжелого “Caravan” не ощущается. Зато подвеска показалась жестче. Это неудивительно - ведь универсал изначально предназначен под более серьезные нагрузки, нежели хэтчбек. “Caravan” обладает еще одним козырем. По опыту эксплуатации на наших дорогах, подвеска универсалов сравнительно крепче, чем, скажем, у хэтчбеков или седанов аналогичных моделей. Реже требует ремонта.

В Москве “Caravan” стоит от $18.000. Самую простую версию можно узнать по черным бамперам и черным корпусам наружных зеркал. В комплектацию входят две подушки безопасности и электрический усилитель руля. Плюс электропакет, кондиционер и магнитола. Последняя имеет персональный код и снабжена аж восемью разночастотными динамиками. Имеется иммобилайзер.

Есть более дорогая комплектация “Club”. Она отличается отделкой интерьера. Помимо названного оборудования версия “Club" включает сдвижную шторку-полку багажника и регулируемое по высоте кресло водителя. Такой автомобиль стоит $18.500.

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