С продукцией немецкой фирмы Caramba наши читали уже знакомы—мы рассказывали об испытаниях «зимних» жидкостей в АР№2,1993. Теперь на наш суд были предложены различные автокосметические средства. Это автошампунь восковое моющее средство Wasch-Wachs и целый ряд полирующих жидкостей.

Политуры различаются по составу—есть для «свежих» автомобилей, есть для видавших виды и не видавших тряпки с шампунью, а есть — специально для покрытий типа «металлик».

Ознакомившись С инструкцией, мы приступили к делу. Вначале был опробован автошампунь Starglanz, (в переводе — Звездный блеск). Флакон Звездного блеска обойдется в 3990 руб. Как и рекомендовано в инструкции, мы смешали два колпачка шампуня с десятью литрами воды и принялись мыть машину. Вначале — простой водой со щеткой, а уж потом принялись протирать поверхности тряпкой, смоченной в ведре с моющим раствором. Кстати, при такой технологии шампуня расходуется намного меньше — приготовленными десятью литрами можно вымыть две, а то и три машины. Это важно, если вспомнить немалую цену шампуня.

Итак, в результате мойки были удалены все жирные и масляные пятна и, естественно, обычная дорожная грязь. А вот с несколькими смоляными пятнами на капоте пришлось побороться. Только после значительных усилий пятна стали уменьшаться, но оттереть их окончательно мы так и не смогли. Зато после того, как машина высохла, мы смогли убедиться, что наши усилия не были тщетными—автомобиль приобрел некоторый блеск и стал намного привлекательней, чем после обычной машинной мойки.