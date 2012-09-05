Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Camaro финского гонщика Ханну Сантала




Camaro финского гонщика Ханну Сантала
30 Декабря 2016
Теги: авто

Около этого экспоната все время толпились мужчины. Оно и понятно — характеристики этого монстра впечатляют. Судите сами. Мощность 8-цилиндрового двигателя (объем 8,21 л) составляет 1100 л. с. Стартуя с места, всего за 1,2 с и на протяжении 20 м набирается скорость 100 км/ч, а четверть мили (402 м), официальную рекордную дистанцию, этот дрэгстер проходит за 7,41 с, имея в конце мерного участка скорость 309,27 км/ч. Конечно, впечатляет и расход горючего — 2500 л на 100 км пробега. Но пусть не пугает вас эта цифра. Ведь такое расстояние автомонстр вряд ли пройдет за весь спортивный сезон.

Интересен был и стенд фирмы Esramos, которая фактически является совместным эстонско-российским предприятием. Обширная гамма химических продуктов предусматривает, кажется, все случаи жизни, связанные с эксплуатацией автомобиля. Тут и всевозможные моющие, чистящие и полирующие составы. Баллоны и баллончики, банки и баночки для экспресс-ремонта кузова и двигателя, покрышек и дисков. В общем, имея в своем гараже этот набор, любой автомобилист может чувствовать себя на верху блаженства.

Кроме этого, фирма демонстрировала покрышки своего соучредителя — Московского шинного завода. Эта продукция очень хорошо продается в Эстонии — на 2—3 миллиона рублей ежемесячно. И это очень отрадный факт, учитывая, что многие фирмы —Balco, Estracom inc., Ош Ltd, Ramo Ltd и другие — предлагали к продаже известные во всем мире покрышки Nokia, Continental, Pirelli, Dunlop...


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
На выставке - . (+28)
Башенные краны - . (+34)
Сверкающие лаком экспонаты фир... - . (+38)
Под флагом Apex Racing... - . (+37)
Когда переходить на зимнюю рез... - . (+36)
Ален Прост: я вернулся и остан... - . (+52)
Нерушимый альянс: Айртон Сенна... - . (+59)
Напряженная гонка... - . (+60)
Квалификационные заезды... - . (+56)
Битва за первое место... - . (+59)
44-й чемпионат мира по автогон... - . (+65)
Интересные факты про автомобил... - . (+76)
Фирма Porsche - . (+45)
Новинки на автосалоне... - . (+54)
Pathfinder - . (+65)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке