Около этого экспоната все время толпились мужчины. Оно и понятно — характеристики этого монстра впечатляют. Судите сами. Мощность 8-цилиндрового двигателя (объем 8,21 л) составляет 1100 л. с. Стартуя с места, всего за 1,2 с и на протяжении 20 м набирается скорость 100 км/ч, а четверть мили (402 м), официальную рекордную дистанцию, этот дрэгстер проходит за 7,41 с, имея в конце мерного участка скорость 309,27 км/ч. Конечно, впечатляет и расход горючего — 2500 л на 100 км пробега. Но пусть не пугает вас эта цифра. Ведь такое расстояние автомонстр вряд ли пройдет за весь спортивный сезон.

Интересен был и стенд фирмы Esramos, которая фактически является совместным эстонско-российским предприятием. Обширная гамма химических продуктов предусматривает, кажется, все случаи жизни, связанные с эксплуатацией автомобиля. Тут и всевозможные моющие, чистящие и полирующие составы. Баллоны и баллончики, банки и баночки для экспресс-ремонта кузова и двигателя, покрышек и дисков. В общем, имея в своем гараже этот набор, любой автомобилист может чувствовать себя на верху блаженства.

Кроме этого, фирма демонстрировала покрышки своего соучредителя — Московского шинного завода. Эта продукция очень хорошо продается в Эстонии — на 2—3 миллиона рублей ежемесячно. И это очень отрадный факт, учитывая, что многие фирмы —Balco, Estracom inc., Ош Ltd, Ramo Ltd и другие — предлагали к продаже известные во всем мире покрышки Nokia, Continental, Pirelli, Dunlop...