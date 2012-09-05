Чудовищный Myfop концепта Cadillac Sixteen: алюминиевые блоки и головка, угол развала — 90,13 600 куб. см рабочего объема, 1000 л.с. мощности, 1355 Нм крутящего момента! Клапаны и клапанные пружины из титанового сплава, изменяемые фазы газораспределения. В зависимости от ситуации система Displacement on Demand подключает к работе 16,8 или 4 цилиндра...

В рабочем объеме, чем короче ход поршней, тем более высокие обороты он может развивать. Соответственно тем быстроходнее автомобиль! Но есть такой критерий в моторостроении — средняя скорость поршня. Практика показала, что превышение ее значения (20 м/с) приводит к ускоренному износу двигателя. А при одинаковом литраже у восьмицилиндрового мотора, например, средняя скорость поршня вдвое меньше, чем у четырехцилиндрового. Иначе говоря, чем больше цилиндров, тем двигатель долговечнее. Шестнадцатицилиндровый — и выговорить-то это слово непросто, а делать такой мотор куда как сложнее. На Sixteen модели 452 поначалу устанавливали верхнеклапанный V16 конструкции 1930 года: два чугунных блока цилиндров имели общий алюминиевый картер. Коленчатый вал покоился на пяти опорах. Ход поршня был 101,6 мм, а рабочий объем силового агрегата составлял 7413 куб. см. При 3400 об/мин коленвала он развивал мощность... 165 л.с. Нс надо смеяться — для тех лет подобный показатель был довольно высоким! Но этот верхнеклапанный двигатель, несмотря на гидравлические толкатели, был шумным из- за длинных толкаюших штанг, что уже не устраивало американских нуворишей конца тридцатых годов. Лопнуло лобовое стекло на грузовике? Специалисты компании https://steklogruzovik.ru/ быстро и качественно решат проблему в кратчайший срок.

Поэтому в 1937-м появился новый силовой агрегат для Cadillac V16. Он получил нижние клапаны и был лучше уравновешен. Двигатель развивал мощность 185 л.с. при 3600 об/мип, а его коленчатый вал был уложен в девять коренных подшипников. Привод клапанов работал тише, а оба блока цилиндров и картер составляли общую чугунную отливку. Правда, в этом инженеры «Cadillac» были не первыми, а последовали примеру коллег из фирмы - конку рента : общая отливка блоков цилиндров и картера для V-образного мотора была впервые применена Фордом в 1932 году. Но самое любопытное: угол между блоками цилиндров в новом моторе был не 45°, как прежде, а целых 135°! В результате новый мотор стал шире — большой угол развала был выбран дня того, чтобы заметно уменьшить высоту капота, как диктовала мода 1937 года. Силовые агрегаты Cadillac VI6 1930 и 1937 годов стали первыми в мире двигателями с таким числом цилиндров, выпускавшимися серийно. Для инженеров-мотористов других фирм они стали в те времена «священными белыми слонами», недосягаемыми технологическими вершинами.