Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Cadillac V-16 1933 г. с кузовом «Aerodynamic coupe» фирмы «Fleetwood»




Cadillac V-16 1933 г. с кузовом «Aerodynamic coupe» фирмы «Fleetwood»
11 Ноября 2020
Теги: авто

Чудовищный Myfop концепта Cadillac Sixteen: алюминиевые блоки и головка, угол развала — 90,13 600 куб. см рабочего объема, 1000 л.с. мощности, 1355 Нм крутящего момента! Клапаны и клапанные пружины из титанового сплава, изменяемые фазы газораспределения. В зависимости от ситуации система Displacement on Demand подключает к работе 16,8 или 4 цилиндра...

В рабочем объеме, чем короче ход поршней, тем более высокие обороты он может развивать. Соответственно тем быстроходнее автомобиль! Но есть такой критерий в моторостроении — средняя скорость поршня. Практика показала, что превышение ее значения (20 м/с) приводит к ускоренному износу двигателя. А при одинаковом литраже у восьмицилиндрового мотора, например, средняя скорость поршня вдвое меньше, чем у четырехцилиндрового. Иначе говоря, чем больше цилиндров, тем двигатель долговечнее. Шестнадцатицилиндровый — и выговорить-то это слово непросто, а делать такой мотор куда как сложнее. На Sixteen модели 452 поначалу устанавливали верхнеклапанный V16 конструкции 1930 года: два чугунных блока цилиндров имели общий алюминиевый картер. Коленчатый вал покоился на пяти опорах. Ход поршня был 101,6 мм, а рабочий объем силового агрегата составлял 7413 куб. см. При 3400 об/мин коленвала он развивал мощность... 165 л.с. Нс надо смеяться — для тех лет подобный показатель был довольно высоким! Но этот верхнеклапанный двигатель, несмотря на гидравлические толкатели, был шумным из- за длинных толкаюших штанг, что уже не устраивало американских нуворишей конца тридцатых годов. Лопнуло лобовое стекло на грузовике? Специалисты компании https://steklogruzovik.ru/ быстро и качественно решат проблему в кратчайший срок.

Поэтому в 1937-м появился новый силовой агрегат для Cadillac V16. Он получил нижние клапаны и был лучше уравновешен. Двигатель развивал мощность 185 л.с. при 3600 об/мип, а его коленчатый вал был уложен в девять коренных подшипников. Привод клапанов работал тише, а оба блока цилиндров и картер составляли общую чугунную отливку. Правда, в этом инженеры «Cadillac» были не первыми, а последовали примеру коллег из фирмы - конку рента : общая отливка блоков цилиндров и картера для V-образного мотора была впервые применена Фордом в 1932 году. Но самое любопытное: угол между блоками цилиндров в новом моторе был не 45°, как прежде, а целых 135°! В результате новый мотор стал шире — большой угол развала был выбран дня того, чтобы заметно уменьшить высоту капота, как диктовала мода 1937 года. Силовые агрегаты Cadillac VI6 1930 и 1937 годов стали первыми в мире двигателями с таким числом цилиндров, выпускавшимися серийно. Для инженеров-мотористов других фирм они стали в те времена «священными белыми слонами», недосягаемыми технологическими вершинами.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Замедлители - . (+17)
Новый грузовик КамАЗ: особенно... - . (+59)
Pin Up – нереальные коэффициен... - . (+95)
Управление тормозной системой ... - . (+84)
Роскошь высшей пробы... - . (+121)
Обработаем заранее... - . (+78)
Награда за датчик... - . (+60)
Спасла старая любовь... - . (+109)
Станьте в ряд - . (+119)
Рено Сандеро Степвей Сити... - . (+126)
Наклейки на авто: особенности... - . (+139)
Подуй сильнее - . (+106)
Кредитные карты от Юником24... - . (+137)
По берегу Днепра - . (+73)
Увеселительная поездка в Донец... - . (+70)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке