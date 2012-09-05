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Cadillac ША
31 Августа 2024
Теги: авто

Отделение Cadillac концерна General Motors наконец-то освоило выпуск компактного (по американской классификации) автомобиля Catera. Стоит отметить, что эта модель не является собственной разработкой Cadillac. За основу взята немецкая легковая машина Opel- Omega.

Catera

От автомобиля Opel-Omega новая Catera отличается основательно измененными передней и задней частями кузова и роскошной комплектацией. В качестве силового агрегата используется двигатель от Opel-Omega - V-образная “шестерка” рабочим объемом 3.0 л с четырьмя клапанами на каждый цилиндр. После исключения из производственной программы автомобиля Fleetwood Brougham модель Catera. рассчитанная прежде всего на американский рынок, остается единственной легковой машиной отделения Cadillac с задними ведущими колесами.

De Ville

De Ville является типичной моделью Cadillac, наиболее подходящей STS. Автомобиль Seville SLS отличается менее мощным двигателем и более простой комплектацией.

Eldorado

Двухдверное купе Eldorado оснащается теми же агрегатами и узлами, что и автомобиль Seville. В частности, V-образной восьмеркой Northstar, электронно-управляемой автоматической 4-ступенчатой коробкой передач, передним ведущим мостом с противобуксовочной системой.

Многочисленные дизайнерские “вмешательства” позволили сделать из Opel-Omega модель Cadillac-Catera по цене для покупателей. Как большинство автомобилей Cadillac, этот шестиместный седан имеет передний привод.

Seville

Благодаря установке на Seville мощной “восьмерки" Northstar отделению Cadillac удалось вновь обратить к себе многих американцев, повернувших было взоры в сторону импортных моделей. Самая большая модель называется Seville

Легковая машина Chand’an- SC7080 Alto переходит в новый модельный год без заметных изменений. Основой для создания пятидверного автомобиля особо-малого класса с багажным отсеком, изменяемым по объему, послужила Suzuki-Alto с двигателем мощностью 39 л. с. Оснащенная механической 4-ступенчатой коробкой передач “807080” развивает максимальную скорость 125 км/ч. С места компактная легковая машина разгоняется за 21 с. Эта модель, а также аналогичные модификации с кузовами "пикап" и "фургон" выпускаются на четырех разных заводах. Лицензионное производство японских автомобилей Suzuki- Swift и нового поколения Alto еще не началось. До достижения запланированного уровня выпуска (100 тыс. автомобилей в год) объединению заводов Chang’an еще далеко, а себестоимость изготовления оставляет желать лучшего.


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