Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Быстрый заказ автоэвакуатора




Быстрый заказ автоэвакуатора
14 Июля 2017

Независимо от времени суток и погодных условий, наша компания придет к вам на помощь. Услуги эвакуатора могут понадобиться в самых непредсказуемых ситуациях. Если произошла авария на дороге, поломка автомобиля, блокировка и прочее, работники компании с удовольствием выедут на вызов и перевезут транспорт по требуемому адресу. Хочется отметить, что услуга эвакуатора распространенна в частности в больших городах, где множество машин и переполненные дороги, особенно в час пик. Невнимательность и стечение обстоятельств в любой момент могут спровоцировать неприятность, справиться с которой самостоятельно порой бывает невозможно.

Нашими преимуществами является оперативность, высокое качество оказания услуг и гарантированный результат, который не заставит вас долго ждать и терять драгоценное время. Опытные работники справляются даже с самой сложной задачей, эвакуируя различные модели транспортных средств, независимо от веса и технического состояния.

Хотите заказать услуги эвакуатора в нашей компании, свяжитесь с диспетчером по телефону и укажите место расположения авто, его характеристики и состояние. Эта информация поможет целенаправленно подобрать соответствующую спецтехнику и приспособления, применяемые для погрузки машины на платформу. Можно оформить заявку на выезд при помощи интернета, заполнив стандартную форму. После чего, диспетчер свяжется с вами для уточнения основной информации.

Нашей компанией производиться буксировка, полная или частичная погрузка машины и погрузка при помощи крана. Также можно эвакуировать два автомобиля одновременно. Благодаря большому автопарку компании и широкому выбору техники, вам не придется долго ждать своей очереди и терять время. Рациональное распределение по городу производиться диспетчером, под контролем которого находятся все вызовы и исход ситуации. Касаемо стоимости услуги эвакуатора, она полностью зависит от сложности погрузки, веса машины и дальности до места назначения.

Следует отметить, что эвакуация машин происходит крайне бережно и с соблюдением необходимых правил. Предусмотрены такие меря как ремни, фиксаторы и колесные упоры, во избежание передвижения транспорта по платформе при перевозке. К каждому весовому автомобилю применяется особая техника эвакуации, которая хорошо знакома работникам компании.

Не рискуйте выбирая услуги случайных компаний, ведь безопасность и целостность вашего авто превыше всего. Наша компания предоставляет гарантированно высокий уровень оказания услуг с квалифицированными водителями и новейшей спецтехникой. С нами, ваше транспортное средство всегда в надежности


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке