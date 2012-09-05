Независимо от времени суток и погодных условий, наша компания придет к вам на помощь. Услуги эвакуатора могут понадобиться в самых непредсказуемых ситуациях. Если произошла авария на дороге, поломка автомобиля, блокировка и прочее, работники компании с удовольствием выедут на вызов и перевезут транспорт по требуемому адресу. Хочется отметить, что услуга эвакуатора распространенна в частности в больших городах, где множество машин и переполненные дороги, особенно в час пик. Невнимательность и стечение обстоятельств в любой момент могут спровоцировать неприятность, справиться с которой самостоятельно порой бывает невозможно.

Нашими преимуществами является оперативность, высокое качество оказания услуг и гарантированный результат, который не заставит вас долго ждать и терять драгоценное время. Опытные работники справляются даже с самой сложной задачей, эвакуируя различные модели транспортных средств, независимо от веса и технического состояния.

Хотите заказать услуги эвакуатора в нашей компании, свяжитесь с диспетчером по телефону и укажите место расположения авто, его характеристики и состояние. Эта информация поможет целенаправленно подобрать соответствующую спецтехнику и приспособления, применяемые для погрузки машины на платформу. Можно оформить заявку на выезд при помощи интернета, заполнив стандартную форму. После чего, диспетчер свяжется с вами для уточнения основной информации.

Нашей компанией производиться буксировка, полная или частичная погрузка машины и погрузка при помощи крана. Также можно эвакуировать два автомобиля одновременно. Благодаря большому автопарку компании и широкому выбору техники, вам не придется долго ждать своей очереди и терять время. Рациональное распределение по городу производиться диспетчером, под контролем которого находятся все вызовы и исход ситуации. Касаемо стоимости услуги эвакуатора, она полностью зависит от сложности погрузки, веса машины и дальности до места назначения.

Следует отметить, что эвакуация машин происходит крайне бережно и с соблюдением необходимых правил. Предусмотрены такие меря как ремни, фиксаторы и колесные упоры, во избежание передвижения транспорта по платформе при перевозке. К каждому весовому автомобилю применяется особая техника эвакуации, которая хорошо знакома работникам компании.

Не рискуйте выбирая услуги случайных компаний, ведь безопасность и целостность вашего авто превыше всего. Наша компания предоставляет гарантированно высокий уровень оказания услуг с квалифицированными водителями и новейшей спецтехникой. С нами, ваше транспортное средство всегда в надежности



