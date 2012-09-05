МФК Вэббанкир является системой моментального электронного
онлайн-кредитования. Здесь можно получить онлайн-займы за считанные
минуты. Компания предлагает полный пакет услуг начиная с принятия и
рассмотрения онлайн-заявок, заканчивая отчислением клиенту денежных
средств. Все перечисленные услуги доступны дистанционно, без посещения
филиалов МФК. Вэббанкир является выгодной альтернативой банковскому
кредитованию. Получение онлайн-займа здесь возможно в течение суток.
Кроме этого МФК предлагает услугу срочного займа, который выдается без
поручителей всего за пять мин. Она подходит гражданам, желающим получить
заем на месяц и максимально быстро воспользоваться отчисленной суммой.
Чтобы получить займ в Вэббанкире вам не нужно посещать офис.
Достаточно наличия устройство с интернет-доступом, банковской карточки и
паспорта. На рассмотрение онлайн-заявки сотрудникам МФК требуется не
более десяти мин. После одобрения онлайн-заявки и подписания договорной
документации, сумма автоматически переводится на карточки или же кошелек
Яндекс.Деньги. Личные данные заемщиков конфиденциальна. Она не
разглашается и не предоставляется третьим лицам не при каких
обстоятельствах. В Вэббанкире нет никаких "серых" схем. Все условия
оформления онлайн-займа прописаны по пунктам в договорной документации.
Клиенты Вэббанкир пользуются удобными и простыми способами погашения.
Отчислять платежи можно через личный кабинет заемщика посредством
банковской карточки. Также возможно погашение задолженности через
Сбербанк, кошелек Яндекс.Деньги, почтовым и банковским переводом,
мобильным телефоном и терминалы Связной, Элекснет и Qiwi. При выделении
онлайн-займа не требуется залоговое имущество. Также не придется искать
поручителей. Получить требуемую сумму можно в любой точке мира. Однако
это касается только резидентов РФ.
Вэббанкир постоянно совершенствует свой сервис. Клиентам здесь регулярно
доступны бонусные программы и акции. На любые вопросы и отзывы команда
МФК реагирует моментально, стараясь сделать оформление денежных займов
максимально приятной и простой процедурой. Свою деятельность компания
ведет в полном соответствии с действующим законодательством. Миссией
компании является повышение и улучшение уровня жизни граждан.
Обеспечивается это благодаря технологичному и моментальному доступу к
финансовым средствам, вне зависимости от времени суток и физического
местонахождения заемщика. Здесь не требуют посещение офиса или же сбор
документации. Поэтому процесс кредитования в МФК является максимально
удобным. Особенно комфортно представителям маломобильных групп, которые
пользуются услугами Вэббанкир.