МФК Вэббанкир является системой моментального электронного онлайн-кредитования. Здесь можно получить онлайн-займы за считанные минуты. Компания предлагает полный пакет услуг начиная с принятия и рассмотрения онлайн-заявок, заканчивая отчислением клиенту денежных средств. Все перечисленные услуги доступны дистанционно, без посещения филиалов МФК. Вэббанкир является выгодной альтернативой банковскому кредитованию. Получение онлайн-займа здесь возможно в течение суток. Кроме этого МФК предлагает услугу срочного займа, который выдается без поручителей всего за пять мин. Она подходит гражданам, желающим получить заем на месяц и максимально быстро воспользоваться отчисленной суммой.



Чтобы получить займ в Вэббанкире вам не нужно посещать офис. Достаточно наличия устройство с интернет-доступом, банковской карточки и паспорта. На рассмотрение онлайн-заявки сотрудникам МФК требуется не более десяти мин. После одобрения онлайн-заявки и подписания договорной документации, сумма автоматически переводится на карточки или же кошелек Яндекс.Деньги. Личные данные заемщиков конфиденциальна. Она не разглашается и не предоставляется третьим лицам не при каких обстоятельствах. В Вэббанкире нет никаких "серых" схем. Все условия оформления онлайн-займа прописаны по пунктам в договорной документации.



Клиенты Вэббанкир пользуются удобными и простыми способами погашения. Отчислять платежи можно через личный кабинет заемщика посредством банковской карточки. Также возможно погашение задолженности через Сбербанк, кошелек Яндекс.Деньги, почтовым и банковским переводом, мобильным телефоном и терминалы Связной, Элекснет и Qiwi. При выделении онлайн-займа не требуется залоговое имущество. Также не придется искать поручителей. Получить требуемую сумму можно в любой точке мира. Однако это касается только резидентов РФ.



Вэббанкир постоянно совершенствует свой сервис. Клиентам здесь регулярно доступны бонусные программы и акции. На любые вопросы и отзывы команда МФК реагирует моментально, стараясь сделать оформление денежных займов максимально приятной и простой процедурой. Свою деятельность компания ведет в полном соответствии с действующим законодательством. Миссией компании является повышение и улучшение уровня жизни граждан. Обеспечивается это благодаря технологичному и моментальному доступу к финансовым средствам, вне зависимости от времени суток и физического местонахождения заемщика. Здесь не требуют посещение офиса или же сбор документации. Поэтому процесс кредитования в МФК является максимально удобным. Особенно комфортно представителям маломобильных групп, которые пользуются услугами Вэббанкир.

