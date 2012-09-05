Иногда во время строительства возникает необходимость быстрого возведения конструкций. Классические материалы - кирпич или же железобетон не позволяют добиться подобной оперативности. Лучше альтернативой таких традиционных материалов является металлокаркасная технология. Быстровозводимые конструкции, коротко БВЗ сегодня широко используются для возведения производственных помещений, складов, супермаркетов, спорткомплексов, ангаров или же торговых центров. Данная технология имеет массу преимуществ, среди которых особенно следует выделить скорость строительства, а также доступная стоимость.



Ежегодно быстровозводимые конструкции пользуются на отечественном строительном рынке растущим спросом. Обусловлена такая популярность широким спектром сфер применения. Используется данная технология для возведения объектов любого назначения. Металлокаркасные конструкции позволяют возводить начиная с гаражей, заканчивая масштабными торгово-развлекательными комплексами. Использование данной технологии позволяет существенно сократить сроки строительных работ. Учитывая заливку фундамента и все работы, в среднем на строительство металлокаркасных конструкций уходит не более месяца. При этом материалы сборки обходятся на порядок дешевле железобетона или же кирпичных изделий. Сборные металлоконструкции отличаются надежностью, ничем не уступая по прочности кирпичным или же монолитным сооружениям. Сборка быстровозводимых сооружений возможна вне зависимости от сезона. А мобильность таких конструкций позволяет мастерам выполнять быструю разборку и транспортировку временных сооружений в любое нужное место.



Быстровозводимые здания автосервиса из металлоконструкций сегодня встречаются очень часто. Любой желающий может заказать модуль вместе с составляющими, которые изготавливаются на производстве. После этого готовые конструкции доставляются на место и выполняется сборка. Данный процесс можно сравнить со сбором конструктора. Инженерно-коммуникационные сети прокладываются в параллельном режиме. Для сборки каркаса используется сварка. К готовому каркасу крепится профлист или же сэндвич-панели. Важно доверить подобное дело профессионалам, хорошо разбирающихся в тонкостях этого дела.



Часто встречаются и быстровозводимые автосалоны, занимающие огромные площади. Такие конструкции выдерживают воздействие любых агрессивных явлений природного происхождения. Венталл является заводом, который сам производит быстровозводимые конструкции. А бригады высококвалифицированных мастеров выполняют монтаж подобных сооружений. Предприятие предлагает заинтересованным заказчикам объекты серийного производства. Также принимаются оригинальные проекты, созданные заказчиком индивидуально. Завод выпускает сендвич-панели, которые затем используются для сборки быстровозводимых сооружений.

