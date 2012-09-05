Японский производитель Nitto Kohki занимается поставками быстроразъемных соединений марки Купла на отечественный рынок. Наш центр имеет официальный статус поставщика этой компании не только на российский рынок, но и на рынки стран СНГ. Приобрести быстросъем желающие смогут прямо онлайн, посредством нашего официального веб-ресурса. Сейчас у нашем ассортименте насчитывается более двадцати тыс. моделей БРС соединений марки Cupla, которые выделяются не только своим качеством, но еще и высокими показателями производительными. Такие изделия имеют промышленное назначение и считаются наиболее универсальными.

Исходя из преимуществ быстросъемных соединений, спрос на них сейчас особо высок. Особым интересом они пользуются среди промышленных предприятий, таких как Коматсу, Тойота, Тошиба или же ПепсиКо. Выгода БРС Купла заключается в их долговечности и безотказности. Начиная с 1956 г. Нитто Коки занимается производством трех тыс. серий подобных изделий в соответствии со стандартами ISO. Такие соединения бывают пневматического действия и предназначены для воздуха. Также на предприятиях Нитто Коки выпускаются универсальные образцы, которые предназначены для жидкостей или же газов. Для масел предназначены специальные гидравлические БРС, относящиеся к серии Flat Face.

Выбирая брс рукав , необходимо обратить внимание на показатели коэффициента расхода трубопроводных элементов подобных систем. Он является характерным коэффициентом, по которому определяются расходные способности детали. Если такой коэффициент будет высоким, система будет пропускать большее количество среды. Также следует уделить внимание коэффициенту расхода Cv. Для определения данного показателя вы сможете воспользоваться специальным кадлькулятором, размещенным на нашем официальном портале brs.center . Каждая модель БРС соединений имеет собственный коэффициент Cv, указанный в техническом описании. Благодаря этому коэффициенту проектировщики смогут облегчить работы по созданию гидравлических и пневматических систем.

