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Быстрая доставка грузов из Китая
30 Мая 2018

Быстрая доставка грузов из КитаяСегодня существуют разнообразные варианты организации международных перевозок, каждый из которых имеет свои особенности, различную стоимость и сроки доставки. Экспресс-доставка товаров из Китая – идеальный формат грузоперевозок для тех ситуаций, когда приобретенную продукцию необходимо получить в кратчайшие сроки.


Особенности быстрой доставки товаров из Китая

Экспресс-доставка груза из Китая с помощью авиатранспорта – это самый оперативный из всех возможных способов грузоперевозок. Традиционно авиадоставка отличается более высокой стоимостью в сравнении с наземными видами доставки. Однако самая быстрая доставка из Китая в Россию пользуется высоким спросом в условиях, когда розничные или оптовые покупатели хотят получить заказанные товары в максимально короткие сроки.

Кроме того, зная особенности организации международных перевозок, стоимость экспресс-доставки из Китая может быть существенно снижена. Чтобы получить доставку товаров по выгодным ценам, рекомендуем выбирать перевозки из Китая в Россию в формате:

  • Использования попутного авиатранспорта. В данном случае экспресс-доставка из Китая в Москву и другие города осуществляется с помощью подбора авиасудна, совершающего холостой рейс до или после выполнения основного заказа. Экономия достигается путем отсутствия необходимости заказывать отдельный рейс.
  • Сборных грузов. Быстрая доставка грузов из Китая в формате сборных грузов позволяет существенно снизить цену грузоперевозки благодаря одновременной оправке товаров сразу нескольких клиентов. В подобном случае каждый заказчик оплачивает исключительно стоимость погрузочных мест, которые отведены под его груз.


Организация быстрой доставки из Китая

Самостоятельно организовать экспресс-доставку из Китая в Санкт-Петербург и другие города достаточно сложная задача, поэтому лучше сразу обратиться за помощью в транспортную компанию, которая специализируется на грузоперевозках из Китая. При этом чтобы быстрая доставка посылок из Китая была организована на высшем уровне, стоит тщательно подходить к выбору перевозчика.

  • Обращайте внимание на наличие у перевозчика опыта организации быстрой доставки из Китая в Казахстан, Украину, Россию, Беларусь или другую страну, в которую необходимо привезти груз. Также не помешает изучить отзывы о компании-перевозчике в интернете.
  • Уточняйте сроки доставки. Чтобы заказ был доставлен точно в срок, следует заблаговременно найти перевозчика и согласовать все детали сделки.
  • Изучите перечень услуг, предоставляемых перевозчиком. Узнайте, берет ли компания на себя оформление сопроводительной документации, страхование груза, ответственность за прохождение таможенных процедур.

Если вы хотите найти надежного перевозчика, который возьмет на себя организацию экспресс-доставки из Китая, рекомендуем обратиться в компанию ANNO DANINI.

Сотрудничая с перевозчиком ANNO DANINI, вы получаете:

  • Профессиональный подбор формата грузоперевозок и построение оптимальных логистических схем.
  • Доступные тарифы и прозрачное ценообразование.
  • Возможность доставки в формате сборных грузов или с использованием попутного авиатранспорта.
  • Максимально оперативную скорость доставки в формате карго из Китая. Экспресс-доставка карго – это возможность получить груз до двух раз быстрее (в сравнении с обычной доставкой) и упросить процедуру прохождения таможенного контроля.
  • Всестороннюю поддержку консультантов.
  • Гарантии сохранности груза при транспортировке.
  • Возможность отслеживания местоположения груза по номеру накладной.

Также обращаясь в компанию ANNO DANINI, вы можете воспользоваться услугами поиска производителей, ведения переговоров и выкупа товаров с популярных китайских площадок.


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тут были комменты. RIP!






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