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Бумажные пакеты с логотипами
12 Марта 2021

Среди всех существующих рекламных инструментов бумажные пакеты https://goodwillpack.com.ua/ru/bumazhnye-pakety-s-logotipom/, украшенные логотипами считаются одними из наиболее эффективных. С помощью таких пакетиков можно продвигать любые товары или же услуги. В производстве такой упаковочной продукции заинтересованы разные торговые компании, промышленные предприятия и рекламные агентства. У каждого бренда или же организации есть особые требования к надежности бумажных пакетов, интересному оформлению, доступной стоимости и экологичности.

Бумажные пакеты производства Goodwillpack - это практичная упаковка не только для разных товаров, но и для подарков. Любой товар или же подарок в красочном бумажном пакете эксклюзивного производства смотрится более респектабельно и дорого. Такую упаковку можно назвать атрибутом стиля каждой отдельной компании. Гудвилл предлагает брендированные пакеты, отличающиеся своей функциональностью и эстетической привлекательностью. Стильные и презентабельные бумажные пакетики, украшенные логотипом вашей компании помогут сделать бренд уникальным и выразительным.

Гудвилл для изготовления бумажных пакетов использует крафт, мелованную бумагу и дизайнерский картон, на которые и наносится печать. Используются для этого разные технологии, в том числе тиснение фольгой, конгрев, УФ-лак, Pantone или cmyk. Также используется разная фурнитура - дополнительные высечки для подарочных лент и люверсы. Такие пакетики в завершении украшаются декоративным шнурком, выполняющей функции ручки, реповой или атласной лентой. А для укрепления дна и ручки используется картон, увеличивающий грузоподъемность паркета.

В GoodwillPack можно заказать изготовление пакетов разных конструкций и размеров. Консультационные услуги компания предлагает через свой официальный веб-сайт. Достаточно оставить онлайн-заявку и уже через считанные минуты с вами свяжется опытный менеджер компании. Плотность мелованной бумаги, используемой в производстве пакетов варьируется в диапазоне 130-300 г/м, крафта 70-120 мм, а дизайнерского картона 170-270 г/м. Для выбора размеров заказчикам рекомендуется воспользоваться уже готовыми штампами. Наиболее востребованными являются пакетики с разноцветными шнурками, с атласной и репсовой лентой. Крафтовые пакетики украшаются вклеенными плоскими и крученными шнурками. В качестве дополнительных элементов производитель использует укрепленные картоном ручки и дно. Кроме этого устанавливаются люверсы, а для праздничных лент делаются высечки. Компания имеет собственное производство, на котором выпускаются пакеты из разных материалов. Наиболее распространенными вариантами являются белые и коричневые картонные изделия. Возможно дополнение изделий ламинацией - глянцевая или матовая пленка.

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