Среди всех существующих рекламных инструментов бумажные пакеты https://goodwillpack.com.ua/ru/bumazhnye-pakety-s-logotipom/,
украшенные логотипами считаются одними из наиболее эффективных. С
помощью таких пакетиков можно продвигать любые товары или же услуги. В
производстве такой упаковочной продукции заинтересованы разные торговые
компании, промышленные предприятия и рекламные агентства. У каждого
бренда или же организации есть особые требования к надежности бумажных
пакетов, интересному оформлению, доступной стоимости и экологичности.
Бумажные пакеты производства Goodwillpack - это практичная упаковка не
только для разных товаров, но и для подарков. Любой товар или же подарок
в красочном бумажном пакете эксклюзивного производства смотрится более
респектабельно и дорого. Такую упаковку можно назвать атрибутом стиля
каждой отдельной компании. Гудвилл предлагает брендированные пакеты,
отличающиеся своей функциональностью и эстетической привлекательностью.
Стильные и презентабельные бумажные пакетики, украшенные логотипом вашей
компании помогут сделать бренд уникальным и выразительным.
Гудвилл для изготовления бумажных пакетов использует крафт, мелованную
бумагу и дизайнерский картон, на которые и наносится печать.
Используются для этого разные технологии, в том числе тиснение фольгой,
конгрев, УФ-лак, Pantone или cmyk. Также используется разная фурнитура -
дополнительные высечки для подарочных лент и люверсы. Такие пакетики в
завершении украшаются декоративным шнурком, выполняющей функции ручки,
реповой или атласной лентой. А для укрепления дна и ручки используется
картон, увеличивающий грузоподъемность паркета.
В GoodwillPack можно заказать изготовление пакетов разных конструкций и
размеров. Консультационные услуги компания предлагает через свой
официальный веб-сайт. Достаточно оставить онлайн-заявку и уже через
считанные минуты с вами свяжется опытный менеджер компании. Плотность
мелованной бумаги, используемой в производстве пакетов варьируется в
диапазоне 130-300 г/м, крафта 70-120 мм, а дизайнерского картона 170-270
г/м. Для выбора размеров заказчикам рекомендуется воспользоваться уже
готовыми штампами. Наиболее востребованными являются пакетики с
разноцветными шнурками, с атласной и репсовой лентой. Крафтовые пакетики
украшаются вклеенными плоскими и крученными шнурками. В качестве
дополнительных элементов производитель использует укрепленные картоном
ручки и дно. Кроме этого устанавливаются люверсы, а для праздничных лент
делаются высечки. Компания имеет собственное производство, на котором
выпускаются пакеты из разных материалов. Наиболее распространенными
вариантами являются белые и коричневые картонные изделия. Возможно
дополнение изделий ламинацией - глянцевая или матовая пленка.