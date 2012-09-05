Белоруске Виктории Азаренко, экс-первой ракетке мира, удалось войти в ТОП-5 теннисисток последнего десятилетия. Это решение было принято Женской теннисной ассоциацией. Виктория, набрав 39235 очков, смогла занять пятую позицию. Букмекерская контора онлайн – 1xBet.by позволяет делать ставки на любые виды спорта и зарабатывать деньги.

Хотим напомнить главные заслуги Виктории Азаренко:

· олимпийская чемпионка 2012 в миксте с Максимом Мирным;

· победительница 2 турниров Большого шлема в одиночном разряде;

· победительница 28 турниров WTA.

Виктория отличается от своих конкурентов очень агрессивной игрой, особенно на задней линии. Она всегда использует мощные и глубокие удары (ее удар слета из центра корта считается одним из самых лучших во всем женском теннисе).

Также стоит добавить, что специалисты часто критикуют Азаренко за сильные крики при ударах по мячу. Более того, ее вносят в число лидеров по громкости. Так, на Уимблдонском теннисном турнире был зафиксирован издаваемый ею шум в 95 дБ продолжительностью 1,5 сек. Пока весь мир обсуждает крики Азаренко, букмекерская контора онлайн – 1xBet.by предлагает сделать ставку и заработать деньги.





Ставки на киберспорт букмекеры выбирают 1xBet: играйте и зарабатывайте с нами

Кто еще, кроме Виктории Азаренко, вошел в ТОП-5 лучших теннисисток мира: Серена Уильямс, Петра Квитова, Симона Халеп, Анжелика Кербер. На сайте WTA говорится: «Хотя Виктория Азаренко, двукратная чемпионка турниров Большого шлема, брала отпуск, ей таки удалось набрать 39235 и войти в ТОП-5». Если вы любите играть и зарабатывать деньги, то знайте: ставки на киберспорт букмекеры выбирают 1xBet.

Хотим напомнить, что лучшие свои результаты Азаренко показала в первой половине 2010-х годов. Именно тогда она выиграла 2 турнира Большого шлема, разные олимпийские награды, стала первой ракеткой мира.

А вот Арине Соболенко, лучшей белорусской теннисистке на данный момент, не удалось попасть даже в рейтинг ТОП-20. Напомним, спортсменка победила в одном турнире Большого шлема, 9 турнирах WTA, является финалисткой Кубка Федерации в составе сборной Белоруссии 2017. А тем временем ставки на киберспорт букмекеры выбирают 1xBet.





Поставитьна FIFA eSports Battle Champions League на 1xBet – и выиграть!

Перейдем от тенниса к гандболу. На днях состоялся матч между минским «БНТУ-БелАЗ» и «Гомелем». Хотя большую часть турнира «Гомель» лидировал, однако подопечным Константина Шароварова таки удалось выиграть со счетом 31:30. А если вам по душе больше киберфутбол, то предлагаем поставить на FIFA eSports Battle Champions League на 1xBet.

За матчем можно было следить на сайте Белорусской федерации гандбола. Зрелище было довольно ярким, поскольку обе команды демонстрировали высокий уровень подготовки. В первом тайме лучше смотрелся «Гомель». Спортсменкам удавалось проявлять слаженные действия в защите. К перерыву счет был 15:13. Однако во втором тайме «БНТУ-БелАЗ» собрал все силы и победил с минимальным отрывом.

Наиболее результативными действиями отметились Евгения Левченко, Мария Коновал, Регина Кудрявцева. Решающий поединок «за золото» между командами состоится в ближайшие дни в Гомеле. А тем временем вы можете ознакомиться с другими спортивными событиями, поставить на FIFA eSports Battle Champions League на 1xBet.