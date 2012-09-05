Четырехлетний опыт работы в гемблинг-индустрии принес виртуальному букмекеру GGBet известность, авторитет среди азартной публики и огромное количество пользователей с разных уголков нашей необъятной планеты. Особо следует выделить хороший рейтинг надежности конторы, составленный на основе экспертных заключений и отзывов бетторов. Компания имеет лицензионную документацию, выданного на острове Кюросао. Целевой аудиторией веб-ресурса являются Португалия, страны СНГ, Швеция и Китай. Администрация букмекера регулярно внедряет инновации и предлагает пользовательской аудитории огромный выбор спортивных или киберспортивных событий.





Регистрация



Открывая официальный веб-сайт ggbet пользователь легко найдет кнопку Регистрация. После ее нажатия нужно ввести логин и указать действующий электронный адрес. В обязательном порядке нужно выбрать надежный пароль и указать его в соответствующей строке. Также нужно определиться с выбором валюты. В завершении поставьте галочку под перечнем условий клуба и подтвердите свое совершеннолетие. Любого несовершеннолетнего пользователя букмекера ожидает бан.



После завершения регистрационной процедуры бетторы смогут без ограничений пользоваться личным кабинетом. Через него можно знакомиться со статистикой и аналитикой, контролировать свою активность, изучать состояние разных клубов или же отдельных игроков, ставить на выбранные события, выводить/пополнять средства, а также общаться с представителям круглосуточной службы техподдержки. Кроме этого виртуальный букмекер предлагает желающим авторизацию с использованием профилей в популярных соц. сетях. Однако обязательным условием при регистрационной процедуре является подтверждение по e-mail. После этого вы сможете входить в свою учетную запись автоматически. Благодаря подтверждению почтового адреса вы будете надежно защищены от мошенников. Только в личном кабинете вы сможете получать бонусные поощрения, фрибеты и сделать подписку на свежую новостную ленту, благодаря которому будете всегда в курсе.



В ГГБет можно делать разные виды онлайн-ставок. Виртуальный букмекер предлагает пользовательской аудитории огромнейший ассортимент киберспортивных турниров и состязаний, которые сопровождаются впечатляющей линией прогнозов. Здесь доступен традиционный беттинг, предполагающий оформления обычных онлайн-ставок. Кроме этого контора предлагает своей пользователям режим Live с возможностью просмотра трансляций матчей. Данный вид ставок позволяет своевременно менять приоритеты и ставить на фаворитов, которых выявит сама встреча. Благодаря такой возможности вероятность проигрыша сводится к минимуму. Поэтому если беттор примет решение своевременно, он может рассчитывать на гарантированный выигрыш. Особое внимание администрация уделяет расширению линии киберспортивных дисциплин на своем веб-ресурсе. Здесь освещаются практические все значимые или малозначимые киберспортивные турниры, на которые может поставить любой желающий.