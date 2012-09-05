Особенностью молодой, перспективно развивающейся виртуальной БК 1xbet является ее полная ориентированность на потребности бетторов. Появилась она на отечественном азартном рынке десятилетие тому назад. Сначала букмекерскую контору 1xbet среди конкурентов никакие особые сервисы не выделяли. Однако со временем, путем внедрения высокотехнологичных решений и инновационных сервисов она стремительно вырвалась вперед, радуя своих виртуальных пользователей значительными преимуществами. Основным направлением деятельности этого виртуального букмекера является учет нужд бетторов, обожающих ставить денежные суммы на наиболее выгодные состязания или же матчи.

Просматривая официальный веб-ресурс 1xbet можно найти невероятные возможности реализации своих спортивных амбиций. В материале БК говорится, что здесь действуют наиболее высокие коэффициенты в лайв-ставках или же линиях, с огромным выбором спортивных событий. Другие конторы не могут предложит те виды ставок, которые практикуются данным букмекером. Также 1xbet предлагает бетторам уникальный сервис - страховку каждой выполненной ими ставок. Они пользуются правом получения поставленных сумм еще до оглашения результатов конкретных событий, на которых были поставлены их сбережения. Кроме официального веб-ресурса 1xbet в распоряжении бетторов находится еще и мобильная версия виртуального букмекера, воспользоваться которым сможет любой владелец гаджета.

Вместе со стандартными видами ставок, в 1xbet выполняются ставки и на различные спортивные тотализаторы. Классическим образцом такого тотализатора является Пятнашка. Здесь бетторы смогут поставить на пятнадцать разных спортивных событиях. В основном они принимаются на футбольные матчи. Для победы в подобных матчах лучше всего воспользоваться детальными обзорами и прогнозами, составленными экспертным составом виртуального букмекера. Достаточно угадать не меньше девяти событий и вы уже сможете получать начисления. Кроме этого в букмекере функционирует множество других тотализаторов.

