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Букеты роз на подарок и без повода
11 Июня 2020

Индивидуально составленная композиция или же букет из натуральных, живых цветов поможет выразить чувства уважаемому и любимому человеку. Умные Цветы является онлайн-магазином цветов, который в сегменте рынка профессиональной флористики представлен уже более шести лет. Каждому заказчику здесь гарантировано высокое качество. С помощью опытных флористов сервиса создаются неповторимые композиции, которые полностью соответствуют вашим пожеланиям или же вкусам. Здесь можно заказать букеты любого уровня сложности или же стилевого исполнения.

Цветы для сотрудников сервиса являются настоящей страстью. Поэтому при создании для клиентуры цветочных композиций флористы компании стараются вложить весь имеющийся опыт, умение и любовь. Кроме заботы о свежести цветов и внешней красоте, сотрудники сервиса стараются доставить настоящую радость вашим близким и дорогим людям. Цветочные композиции, созданные ими, радуют адресатов долго. С этой целью абсолютно бесплатно к букетам прикладываются пакетики со средством, которое продлевает жизнь срезанным цветам. Достаточно высыпать содержимое такого пакета в вазу, чтобы вдвое продлить жизнь букета. Помещая цветы в обычную воду такого эффекта добиться невозможно. Следовательно, при выборе цветочной композиции и оформлении онлайн-заказа вместе с оперативной доставкой, можете быть уверены, что она продержится дольше.

Особым спросом среди заказчиков пользуется композиция, которая называется 101 роза. Это букет, состоящий из 101 розы. Всего в каталоге представлено свыше 350 позиций. Каждая из них имеет детальное описание и качественный фотоснимок. Поэтому любой посетитель онлайн-магазина сможет подобрать композицию по душе. Если вам все же не удалось найти то, что искали или же пожелали изменить уже существующий букет, достаточно написать или же позвонить в сервис. Сотрудники Умных Цветов с радостью выполнят ваши пожелания и создадут наиболее подходящий под ваши вкусы букет.

Кроме вышеперечисленных услуг квалифицированные флористы сервиса занимаются оформлением офисных, квартирных интерьеров, а также витрин магазинов, ресторанов, загородных особняков, ритуальных мероприятий, выставок, юбилеев, свадеб и других торжественных мероприятий. Следует особо отметить скидки, которые предоставляются заказчикам. Компания имеет собственную службу доставки, оперативно доставляющей заказы в удобное для клиентов время. Вместе с уникальными цветочными композициями здесь можно также заказать и оригинальные подарки. Для розничных магазинов сервис разработал наилучшие условия взаимовыгодного сотрудничества. Команда Умных Цветов состоит из профессионалов высочайшего уровня. Каждый из них является мастером своего дела. Поэтому при создании цветочной композиции они вкладывают всю свою душу, чтобы получатель почувствовал радость, тепло и заботу.

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