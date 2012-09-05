бухгалтерский аутсорсинг и юридические услуги

Бухгалтерский аутсорсинг представляет собой ряд услуг по бухгалтерскому учету, которые предоставляются владельцам бизнеса. Бизнес – серьезное дело и без бухгалтера в штате просто нельзя обойтись. Постоянные взаимодействия и отчеты перед налоговой инспекцией, сборы и предоставление документов, походы в банк. Все эти действия требуют усилий и определенных знаний.

В компании по бухгалтерскому аутсорсингу такие люди являются профессионалами и подходят к бухгалтерскому отчету с удовольствием и знанием дела. Для сотрудничества можно выбрать определенную услугу, а можно и вовсе подключить целый пакет услуг. На сайте конкретных компаний предоставлен весь перечень услуг, представляющихся заказчику. Среди самых популярных можно выделить:

консультация бухгалтерского отдела компании. Сопровождение штата бухгалтеров заказчика проходит по разным вопросам. Есть еще и методики повышения эффективности работы этого отдела;

отдельные виды услуг. Составление договора, отчета, сбор первичной документации – это всё тоже услуги, относящиеся к бухгалтерскому отчету. Для решения этих задач можно обратиться в компании по аутсорсингу данных услуг;

комплексный подход. Сопровождение бизнеса в абсолютно всех вопросах бухгалтерского учета – это удобный пакет услуг, экономящий деньги и создающий правильные бизнес-стратегии.

Компании сопровождают бизнес на протяжении всего пути. Это достаточно удобно, ведь бухгалтера исполнителя обладают нужными знаниями, имеют свои специальные компьютеры и обеспечены своим ПО. Получается, что в современных условиях заполнение вакансии штатного бухгалтера просто невыгодно. Воспользовавшись такой услугой на расходы по бухучету можно сэкономить 50%. Приблизительно составить цену можно самостоятельно, зайдя на страницу компании в прайс и ознакомившись с ним.

Компании также занимаются полным сопровождением в бизнесе начиная с самой регистрации ТОО. Это выгодная услуга, упрощающая процедуру регистрации бизнеса. При регистрации ТОО конкретной консалтинговой компании заказчик получает:

договор счета, собственные банковские реквизиты;

ручную печать;

свидетельство налогоплательщика (при надобности).

Большинство компаний обладают огромным опытом регистрации ТОО в Казахстане, поэтому им можно доверять. Вся процедура выполняется в три шага:

заказчик приносит документы: паспорт всех учредителей, ключи ЭЦП, документ указывающий на юридический адрес, название компании, сфера деятельности, капитал;

оплата услуги;

получение всех необходимых документов на свой бизнес.

Все достаточно просто и быстро делается, без каких-либо рисков для нового бизнеса. В дальнейшем клиенты могут стать многолетними партнерами компании. Юридические услуги также могут стать частью договора. Весь перечень юридических услуг указан обычно на сайте компании вместе с ценами на них.

Источник: https://ggconsulting.kz/