Фирма Bufori, находящаяся в Сиднее, каждый год изготовляет около 100 автомобилей в стиле тридцатых годов. Производственная программа включает две внешне почти одинаковые модели: Mark II 2.2 на базе VW-Kafer и «V6i 3,8» с техникой Holden. Меньшая модель Mark II оборудована оппозитным двигателем Subaru, установленным в задней части. Этот 2,2-литровый двигатель развивает мощность 136 л.с. и может, по фирменным данным, разгонять родстер с места до 100 км/ч почти за 7 с. Автомобиль «V6i» оснащен 173-сильным двигателем Holden, расположенным впереди. Обе модели имеют роскошную отделку и богатую комплектацию.

Фирма, принадлежащая Reeves Callaway, известна благодаря основательно доведенным вариантам автомобиля Chevrolet-Corvette с V-образным 8-цилиндровым двигателем рабочим объемом 6,3 л. Теперь в программе компании есть и модель Camaro-C8. Как утверждает фирма, автомобиль может разгоняться с места до 100 км/ч менее, чем за 5 с.

Немецкий филиал фирмы в Ляйнгартене в небольшом количестве производит модификацию «C7S» с шасси из углеродных волокон и кузовом из стеклопластика. Эта машина оснащена 6,3-литровым двигателем V8 мощностью 600 л.с. Точно такой же силовой агрегат устанавливается на эффектный родстер Callaway-C7R с мягким верхом. CallawayCars 3 HighStreetCallaway-C7,600 л.с.