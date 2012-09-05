В последнее время дорожные буферы широко используют для разграничения транспортных потоков и визуального ориентирования водителей. Их устанавливают на особо опасных дорогах: вблизи разного рода препятствий (котлованы, ремонтируемые участки, ямы и прочее), в начале разделительного ограждения и на островках безопасности. Изготавливают данный дорожный элемент из полиэтилена высокой прочности ярко жёлтого цвета, проявляющего устойчивость к ультрафиолету, выцветаниям и резким перепадам температур. Для придания его конструкции большей устойчивости изделие заполняют водой или песком, что в свою очередь уменьшает риск столкновения транспортного средства с препятствием впереди в случае его наезда на ограждение.

Буфер дорожный пластиковый на www.idn500.ru производится методом ротационного формования, что и объясняет его устойчивость к повреждениям и погодным изменениям. Основная функция таких дорожных элементов – это смягчение силы удара при столкновении. По своей конструкции буфер представляет собой полую ёмкость с двумя отверстиями. В отверстие сверху заливается вода, а из нижнего – выливается. Особой востребованностью сегодня пользуются буфера, в комплект которых входят светоотражающие маски (наклейки с указанием типоразмера, объезда или направления движения). Это изделие универсально, так как может использоваться в любое время года. Одним из самых главных его преимуществ является безопасность для участников дорожного движения. Помимо этого, такие изделия отличаются долговечностью, приемлемой ценой и удобством в эксплуатации. Не подвергается гниению и не боится влаги, поэтому не требует специальных условий хранения.

Буферы дорожные бывают трёх основных видов: дорожный, дорожный осевой и дорожный сигнальный. В первом случае изделие устанавливают в местах с раздвоениями дорог и используют для обозначения ремонтируемых дорожных участков, котлованов и другое. Дорожный осевой буфер представляет собой пластиковую полую ёмкость жёлтого цвета. Его основное предназначение - увеличение амортизации осевых участков металлических барьерных ограждений. Может быть заполнен водой или резиновой крошкой. Буфер сигнальный устанавливают на опасных участках дороги, перед въездами и выездами на стоянках и прочее. Изделие заполняется водой или резиновой крошкой и используется для минимизации последствий столкновения. Обязательным является нанесение светоотражающей маски, которая делает изделие видимым даже ночью.



