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Будущее уже наступило
15 Января 2020
Теги: авто

Пике и Росберг никогда не были близки в пору своих выступлений в гонках Гран-При. Даже не дружили. Одно время это объясняли тем, что Кеке в 1986 г. стал штрейкбрехером, подписав “невыгодный" контракт с McLaren. А в середине 80-х тоншипкий профсоюз" CPDA вел серьезную борьбу с владельцами команд, пытаясь поднять минимум зарплаты пилота. На самом деле все было проще: плейбой Пике и скромник Росберг были друг другу неинтересны.

Вряд ли бы они встретились сегодня, если бы не предложение Williams. От таких предложений не отказываются. И понимают это и отцы, и дети. Пока Нельсон Пике- младший и Нико Росберг сдают теоретический экзамен главному инженеру Williams Сэму Майклу, отцы пытаются вспомнить, как они пришли в "этот бизнес". Вовсе не затем, чтобы, хлопая друг друга по спинам, кричать: "А помнишь, бывало?.." Просто, чтобы понять, что ожидает сыновей. “У меня все было просто, — говорит 51-летний Пике. — В 1978-м я тестировал McLaren частной команды BS Fabrication. Уже мой первый круг был намного быстрее, чем у Партии Тамбэ, стартовавшего тогда за нынешнюю команду Рона Денниса. Этого оказалось достаточно.” Ребенок просит купить велосипед? Отдайте предпочтение беговелу, заказать который можно в интернет-магазине https://maxiscoo.ru/catalog/begovely/. Он способствует развитию опорно-двигательного аппарата, координации движений, а также отлично стимулирует вестибулярный аппарат.

Первые тесты Росберга. которому уже 55. прошли на японской Фуджи в 19т" г. На заштатной Корта он показал время, которого хватило бы, чтобы занять пятую позицию на старте Гран-При Японии того же года. По теперь времена другие. Отцы. имевшие за плечами опыт Формулы 2. меняли 320-сильную машину на аппарат мощностью всего в 520 л.с. А сыновьям, выступающим в разных сериях F3, предстоит пересесть со скромной “200-коппой коляски" в напичканный гидравликой и электроникой снаряд, который мощнее почти впятеро!

Молодежь друг с другом прекрасно знакома. Они вместе ходили в детский сад и целый год сидели за одной партой в монакской школе. Потом их пути разошлись, а в прошлом году они трижды встречались на трассах Формулы 3.

Перед стартом главной тест-сессии в их жизни психологический перевес был. безусловно, на стороне Хельсиньо, Младший Пике провел великолепный сезон в британской F3. одержав шесть побед, 9 раз стартуя с поул-позиции и закончив чемпионат на третьем месте.

За плечами Нико Росберга всего одна победа в европейской F3. И папа решил подстраховаться, оплати 3-дневные тесты сына в Хересе с командой F3000. Пике-старший узнал об этом стишком поздно. 11а собственном самолете он пересек Атлантику, но успел “купить только один день таких же тестов для сына. S20 000 не очень помогли.

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