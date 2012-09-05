Как действовать в тех случаях, когда инспектор ГАИ явно давит на психику, доказывая то, чего не было? Я проезжал перекресток с неисправным светофором. И, по словам инспектора, начал движение на красный свет, хотя зажигался то зеленый, то желтый... В протоколе написал, что с инспектором не согласен, но выйдет ли из этого толк?

Иван Сухоруков, Херсон

Спои права вы должны знать также, как Правила движения и не стесняться отстаивать их. Если вы настроены добиваться правды, нужно не голословно возражать — «не согласен», а аргументировано изложить свою точку зрения. Сначала устно инспектору, а затем, если это не поможет — письменно в протокол. Вы не случайно пишите, что инспектор, «доказывает» что-то, что не по нраву вам. Следовательно, вам нужно доказать, что нравы именно вы. Ничто не мешало вам вместе с инспектором пройти к светофору и убедиться, что тот работает некорректно. Если бы инспектор отказался, вы должны были указать на это в протоколе, равно как и зафиксировать неправильную работу светофора. Можно заручиться свидетельской поддержкой стоявших водителей или пешеходов. А к суду обзаведитесь справкой из организации, обслуживающей светофоры. Что касается давления на психику, попробуйте такой же прием применить и вы. Заявите, что в протокол запишите, что предупредили инспектора о незаконности его действий, но он продолжает провоцировать вас на дачу взятки. Даже можете сделать вид, что звоните по этому поводу дежурному по городу и просите принять меры, т.к. вам кажется, что инспектор не регулирует движение, а вымогает с вас взятку. Все. После этого от вас отстанут даже самые твердолобые.

Сообщить о неправомерном поведении инспектора вы можете также в дежурную часть ГАИ или по работающему в вашем городе так называемому «милицейскому телефону доверия»: по этим адресам вы можете высказывать все свое возмущение милицейскому начальству.