Использование внедорожника в качестве базовой машины при бронировании имеет определенные преимущества. Эти автомобили изначально создаются для эксплуатации в сложных дорожных условиях, и их конструкция имеет некий запас прочности. Речь, естественно, не идет о пляжных или городских внедорожниках. А запас прочности очень важен, так как за счет веса брони такие автомобили большую часть времени эксплуатируются с нагрузкой, близкой к допустимой полной .массе базовой машины. Но хоть внедорожник и крепкая машина, все равно желательно, чтобы его бронированный вариант имел подвеску, усиленную фирмой- бронировщиком, либо установленный еще на заводе-изготовителе базового шасси вариант для тяжелых условий эксплуатации (исполнение «heavy duty»). Кроме того, дверная арматура (петли, ограничители, замки и т.д.) тоже должны быть усилены, чтобы справиться с возросшей массой дверей.

Одно из основных требований к бронированным автомобилям VIP-класса - их максимальное внешнее сходство с базовым автомобилем, так как такая машина является лишь одним из элементов обеспечения безопасности ее хозяина. Ну а самым основным требованием, конечно же, является максимальная защита жизни и здоровья пассажиров автомобиля. В таких машинах особое внимание уделяют лабиринтным системам защиты дверных проемов, воздухозаборников и входов-выходов пучков электропроводки, стыкам прозрачной и непрозрачной брони и перекрытиям отверстий под ручки дверей и наружные зеркала. Ищете высококачественное торговое оборудование? Специалисты компании A-TRADE помогут выбрать все, что нужно.

Бронирование - как .любое инженерное искусство, это поиск компромисса между поставленной задачей, сложностью ее выполнения и стоимостью работ. Защитить .людей можно хоть от пушки, но это уже получится танк. От выстрела из гранатомета не защищен ни один бронеавтомобиль в мире В броню, как правило, со всех сторон укутан только пассажирский салон, в отличие от моторного отсека Прострелить блок цилиндров довольно трудно, и даже с вытекшим моторным маслом и охлаждающей жидкостью автомобиль все равно успеет покинуть зону обстрела Так как большинство покушений происходит с уровня земли, то многие производители бронированных автомобилей защищают крышу .машины лишь от выстрела под углом до 30 градусе».