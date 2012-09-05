Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Брокер Global FX: особенности работы




Брокер Global FX: особенности работы
28 Марта 2018

Брокерская компания Global FX начала свою работу еще в 2009 году, изначально позиционируя себя как брокера для профессиональных трейдеров, которые работают с валютой и драгоценными металлами. Компания была создана и зарегистрирована в Канаде, а представительства Global FX уже есть в таких странах, как США, Сингапур, Китай, Великобритания, Россия и Кипр. Подробный обзор компании Global FX вы найдете на нашем сайте https://ratingfx.ru/.


Интересное про Global FX

Global FX регулируется организацией CySec. Отзывы о Global FX, которые публикуются в сети интернет, свидетельствуют о том, что брокер пользуется популярностью среди трейдеров по всему миру. Помимо почти 100 валютных пар, брокер позволяет работать с 1000 CFD на акции, драгметаллы и сырье.

Среди агрегаторов и поставщиков ликвидности компании числятся такие компании, как Fixi, InteractiveBroker, Integral, GainCapital, Currenex, LCG. Торговые условия, предлагаемые Global FX для работы на финансовых рынках, достаточно комфортны. Так, спред у брокера динамический, от 0,01 пункта, отсутствуют проскальзывания и реквоты, а свопы рассчитываются исходя из ставки межбанковского кредита. Минимальный депозит для начала работы в Global FX составляет 300 долларов.

В основу деятельности брокера заложен принцип применения новейших технологий, и именно поэтому трейдеры работают в терминалах с STP-обработкой ордеров. То есть трейдер открывает ордер на покупку/продажу, который сразу же направляется на сервер и оттуда переправляется поставщику ликвидности. Эти манипуляции занимают всего пару миллисекунд, что не позволяет произойти каким-либо изменениям в котировках.


Торговые платформы Global FX

Для того чтобы раскрыть возможности технологий STP NDD, брокер предлагает своим клиентам самые комфортные и заслужившие доверие миллионов терминалы:

  • MetaTrader 5;
  • сTrader;
  • CMirror;
  • Calgo.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет трейдерам в одном окне заключать сделки, следить за новостями в режиме онлайн и анализировать графики. Терминал удобен и для внутридневной торговли, по той причине, что здесь есть даже минутные таймфреймы. Версии МТ5 есть для ПК, а также для устройств с ОС Андроид и iOS. Регистрация и использование демонстрационного счета также доступны на любом устройстве и в веб-версии.

сTrader работает по STP-технологии, а совершать сделки здесь можно в один клик.

CMirror — сервис, разработанный Spotware, с помощью которого трейдеры могут копировать сигналы на покупку/продажу. Данное приложение работает в паре с cTrader, поэтому стать поставщиком сигналов могут все, у кого открыт счет в cTrader. Функционал сервиса позволяет автоматизировать процесс трейдинга.

Платформа Calgo предназначена для того, чтобы самостоятельно писать роботизированные торговые алгоритмы (CBOTS) и пользовательские инструменты анализа на языке С#.


Пополнение и вывод средств в Global FX

Пополнение и вывод денег в Global FX возможен при помощи банковского перевода, банковских карт или же посредством использования систем электронных платежей. Специалисты службы поддержки Global FX рекомендуют вводить и выводить деньги по одним и тем же реквизитам. При необходимости их можно будет поменять, но это будет занимать дополнительное время. Стоит отметить, что в компании внимательно относятся к безопасности депозитов, поэтому средства клиентов Global FX находятся на хранении на сегрегированных счетах крупнейшего по капитализации чешского банка Česká spořitelna. Этот банк является участником программы страхования вкладов от возможного банкротства.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке