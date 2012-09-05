Брокерская компания Global FX начала свою работу еще в 2009 году, изначально позиционируя себя как брокера для профессиональных трейдеров, которые работают с валютой и драгоценными металлами. Компания была создана и зарегистрирована в Канаде, а представительства Global FX уже есть в таких странах, как США, Сингапур, Китай, Великобритания, Россия и Кипр. Подробный обзор компании Global FX вы найдете на нашем сайте https://ratingfx.ru/.





Интересное про Global FX

Global FX регулируется организацией CySec. Отзывы о Global FX, которые публикуются в сети интернет, свидетельствуют о том, что брокер пользуется популярностью среди трейдеров по всему миру. Помимо почти 100 валютных пар, брокер позволяет работать с 1000 CFD на акции, драгметаллы и сырье.



Среди агрегаторов и поставщиков ликвидности компании числятся такие компании, как Fixi, InteractiveBroker, Integral, GainCapital, Currenex, LCG. Торговые условия, предлагаемые Global FX для работы на финансовых рынках, достаточно комфортны. Так, спред у брокера динамический, от 0,01 пункта, отсутствуют проскальзывания и реквоты, а свопы рассчитываются исходя из ставки межбанковского кредита. Минимальный депозит для начала работы в Global FX составляет 300 долларов.



В основу деятельности брокера заложен принцип применения новейших технологий, и именно поэтому трейдеры работают в терминалах с STP-обработкой ордеров. То есть трейдер открывает ордер на покупку/продажу, который сразу же направляется на сервер и оттуда переправляется поставщику ликвидности. Эти манипуляции занимают всего пару миллисекунд, что не позволяет произойти каким-либо изменениям в котировках.





Торговые платформы Global FX

Для того чтобы раскрыть возможности технологий STP NDD, брокер предлагает своим клиентам самые комфортные и заслужившие доверие миллионов терминалы:

MetaTrader 5;

сTrader;

CMirror;

Calgo.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет трейдерам в одном окне заключать сделки, следить за новостями в режиме онлайн и анализировать графики. Терминал удобен и для внутридневной торговли, по той причине, что здесь есть даже минутные таймфреймы. Версии МТ5 есть для ПК, а также для устройств с ОС Андроид и iOS. Регистрация и использование демонстрационного счета также доступны на любом устройстве и в веб-версии.



сTrader работает по STP-технологии, а совершать сделки здесь можно в один клик.



CMirror — сервис, разработанный Spotware, с помощью которого трейдеры могут копировать сигналы на покупку/продажу. Данное приложение работает в паре с cTrader, поэтому стать поставщиком сигналов могут все, у кого открыт счет в cTrader. Функционал сервиса позволяет автоматизировать процесс трейдинга.



Платформа Calgo предназначена для того, чтобы самостоятельно писать роботизированные торговые алгоритмы (CBOTS) и пользовательские инструменты анализа на языке С#.





Пополнение и вывод средств в Global FX

Пополнение и вывод денег в Global FX возможен при помощи банковского перевода, банковских карт или же посредством использования систем электронных платежей. Специалисты службы поддержки Global FX рекомендуют вводить и выводить деньги по одним и тем же реквизитам. При необходимости их можно будет поменять, но это будет занимать дополнительное время. Стоит отметить, что в компании внимательно относятся к безопасности депозитов, поэтому средства клиентов Global FX находятся на хранении на сегрегированных счетах крупнейшего по капитализации чешского банка Česká spořitelna. Этот банк является участником программы страхования вкладов от возможного банкротства.



