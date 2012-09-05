Удовольствие от прослушивания музыки через наушники можно получить не всегда. Многое зависит от качества гарнитуры и особенностей используемых технологий. Наблюдается такая тенденция, что если разработчик старается над дизайном, то страдает звучание и качество гарнитуры, если уделяется внимание техническим характеристикам, то внешне наушники могут быть не весьма привлекательными. Усовершенствованными во всех сторонах является гарнитура Beats, которую создают профессионалы.

Разрабатывают Битсы для разных целей, поэтому и моделей среди них встречается много. Отличаются они между собой не только техническими характеристиками, но и сферой применения, дизайном. Чтобы слушать музыку и испытывать комфорт при этом, нужно выбирать оригинальную продукцию, которую предлагает сайт Битс.

Выпускаются наушники Beats не первый год, поэтому в сфере музыкальной индустрии они нашли своих пользователей, которые готовы заплатить за беспрекословное качество. Кроме глубокого звука и компактных размеров, фирменная гарнитура отличается эргономичным дизайном. Складная конструкция сделана для максимального комфорта, чтобы не приносить проблем ни во время путешествий, но во время активного отдыха. Каждая модель фирменных наушников вне зависимости от своего назначения имеет узнаваемый логотип «b» и возможности подключения как к смартфону, так и к другому устройству.

Стильный корпус Битсов может быть пластиковым или алюминиевым, а частотный диапазон в моделях также разный в зависимости от функциональных дополнений. Посадка и гибкость у фирменных наушников не вызывает дискомфорта, так как разница существует только в размерах и в комплектации. Индивидуальность подчеркнут яркие окраски корпуса, которые могут быть не только красными, оранжевыми, розовыми, но и другими в зависимости от возможностей конкретной линейки. Несмотря на то, что наушники являются относительно дорогими, это не мешает их массовости. Покупать продукцию Beats можно в оригинальной комплектации с гарантией и информативной инструкцией.

На ресурсе http://monsterbeats7.ru/ предлагаются фирменные наушники, которые завоевали доверие и меломанов, и профессионалов. В любом месте и в любое время гарнитура Beats позволит слушателю наслаждаться музыкой на комфортном уровне громкости. Приобрести наушники можно для себя или порадовать любимого человека.



