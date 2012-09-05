Бразильский орех – источник селена и любимое лакомство, доступное на сайте vkus-vkus.com.ua. Ассортимент орешков из лесов Амазонки варьируется от ядер в скорлупе до вкусностей в молочном или черном шоколаде. Количество питательных веществ удивляет. Достаточно съедать каждый день одну 30-граммовую порцию, чтобы нормализовать работу щитовидной железы, иммунной системы, сердца и мозга.





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Особое внимание уделяется упаковке. Мы выбираем экологичные, надежные и удобные для транспортировки варианты. Дорогостоящие орехи бразильские фасуются в дой-паки с многоразовыми застежками, пакеты с окошками из крафтовой бумаги, в вакуумные полиэтиленовые или джутовые фабричные мешки. Выбор варианта зависит от веса заказа. Надежно упакованные посылки доставляются службами Новая Почта, УкрПочта по всей стране.





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