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Бразилия хороша для бразильцев
12 Января 2017
Теги: авто

С трассы была убрана последняя выбывшая из борьбы машина и пейс- кар уступил дорогу гоночным болидам. Дэмон Хилл, унаследовавший лидерство от Проста, повел гонку. Сенна и Шумахер сразу же свернули в боксы и вновь переобули свои автомобили в слики. Лидер сделал замену на круг позже и, хоть и выехал на трассу чуть впереди бразильского пилота, тут же подвергся яростной атаке. Айртон настолько стремительно бросился вперед, что менее опытный англичанин, похоже, даже растерялся. Блестяще обыграв Хилла на торможении, Сенна вышел в лидеры. Можете себе представить, что творилось на трибунах!

Сенна словно на крыльях полетел к финишу, и очень быстро стало ясно, что второй пилот команды Williams но будет искушать судьбу в тщетной борьбе с Айртоном Сенной. Как сказал после гонки Хилл, «второе место — это тоже неплохо». Может быть и так, но кто знает, досталось бы оно 30-летнему англичанину, если бы не проблемы, с которыми столкнулся Михаэль Шумахер? Вначале из-за ошибки механика, не удержавшего его Benetton на подъемнике, он потерял свою третью позицию, а потом судьи и вовсе заставили немца простоять целых десять штрафных секунд за какое-то непонятное никому нарушение.

В итоге Шумахер отпал аж на девятое место, но не сдался и продолжал бороться с полной отдачей.

Украшением гонки стала заочная дуэль Сенны и Шумахера на последних кругах. Попеременно эти два гонщика показывали лучшее время прохождения круга. Но если бразилец только все дальше уходил от Хилла, то немец попутно «делал» одного соперника за другим. В борьбе за скорость Шумахер последовательно обошел Larrousse Хаккинена, Lotus Занарди, Ligier Бланделла и, наконец, за два круга до финиша Lotus Херберта, что вывело Михаэля на третью (!) ступень пьедестала почета.

Великолепное достижение, но, конечно, в глазах местных болельщиков это было чепухой по сравнению с триумфальной победой Айртона Сенны, кстати, ставшей юбилейной — 100-й в истории команды McLaren. Последние круги бразильский автокумир ехал под неистовый рев трибун. Размахивая флагами, зрители бросались на трассу и в итоге даже не дали Айртону закончить круг почета, облепив его автомобиль. Вновь на помощь поспешил пейс-кар и Сенна уже на нем объезжал трассу, приветствуя своих земляков. Казалось, что этому кругу счастья не будет конца. Остается надеяться, что он не будет последним в биографии бразильца.


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