В ходе марафона было установлено 12 национальных рекордов скорости в категории В, классе I, группе 9 (серийные автомобили с объемом двигателя до 2000 куб.см и турбонаддувом) и 9 абсолютных рекордов скорости России.

Любителям кольцевых гонок Олега Кесельмана представлять не надо. Даже несмотря на то, что последние два года один из самых опытных российских пилотов практически не стартует на Родине, полностью сосредоточившись на выступлениях в Германии.

Но нас сегодня интересует не только и не столько Кесельман-гонщик. Мы решили поговорить с Олегом, как с владельцем и руководителем профессиональной спортивной команды. Немногие знают, что именно команда Кесельман Моторспорт, ее техническая база, инженеры и механики стояли за победой Михаила Ухова и команды Корус Моторспорт в чемпионате России и Кубке Восточной Европы. Услугами коллектива, возглавляемого Кесельманом, пользуются Борис Шульмейстер и другие известные гонщики. Компания General Motors, организуя 24-часовой марафон на автомобилях Saab, тоже обратилась за технической поддержкой именно к Кесельману, как к человеку, имеющему огромный опыт участия в длинных гонках. В профессионализме Олега и его людей мы имели возможность убедиться во время этого сложнейшего суточного марафона. И решили поговорить именно об этом — что такое профессиональная спортивная команда и как она работает? Но все же первый наш вопрос адресован Кесельману, как гонщику...

Олег, еще недавно ты успешно выступал в России. Почему теперь тебя не видно на наших трассах?

Потому что в определенный момент стало ясно, что гонки класса Туринг мне как пилоту дают очень мало. Нормальных трасс у нас фактически нет, машин на старте немного, достаточными бюджетами обладают одна-две команды. В каких условиях не может быть и речи о здоровой конкуренции. Мне же хотелось развиваться как гонщику.

И как складывается твоя зарубежная карьера?

Началось все с немецкого чемпионата DTC, в котором я дебютировал три года назад. Там я ездил в команде с Клаудией Хюртген — одной из лучших гонщиц Европы. Однако мне хоте лось выступать в чемпионате, где на старт выходит большое количество машин, собирается много зрителей, и каждая гонка превращается в грандиозный праздник. Такой чемпионат есть — это очень популярная в Германии серия длинных гонок на старом кольце Нюрбургринга — VLN. Вдобавок, она очень выгодна в финансовом плане — чем быстрее и надежнее ты едешь, тем меньше платишь за свои выступления.