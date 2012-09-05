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Brabus Bullit
21 Июня 2019
Теги: авто

Brabus предлагает экстремальный вариант МВ С-класса последнего поколения, получивший собственное имя - Bullit. Мастера из Боттропа умудрились впихнуть под капот «цешки» огромный двенадцатицилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом! Двигатель объемом 6,3 л развивает совершенно умопомрачительные для сравнительно небольшого автомобиля 730 л.с. От мерседесовского мотора-донора в этом агрегате мало что осталось: все — от коленвала и цилиндро-поршневой группы до программы блока управления — разработано инженерами фирмы Brabus. Также они полностью изменили конфигурацию системы выпуска отработавших газов — установили новые коллекторы, высокоэффективные катализаторы и спортивный глушитель. Результат получился потрясающим: до 100 км/ч.

Brabus Bullit разгоняется за какие-то 3,9 с, до 200 км/ч — за 10,5 с, а отметку 300 км/ч он преодолевает через 24,5 с после старта. Максималка — около 360 км/ч! Чтобы гасить такую скорость, понадобились тормоза с двенадцатипоршневыми (!) механизмами и 380-миллиметровыми диcкaм спереди и по шесть поршней на каждый 360-миллиметровый диск сзади.

Необузданный темперамент автомобиля нашел свое отражение в агрессивном дизайне. С таким обвесом Bullit напоминает скорее болид кузовной серии DTM, чем дорожный автомобиль. Зато дизайн интерьера, хотя и выполненный в спортивном ключе, не оставляет сомнений в «гражданской» сущности суперседана.


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