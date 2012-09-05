Рабочие гидроцилиндры, закрепленные на мосту ведущих колес, посредством трубопроводов соединены с главными гидроцилиндрами под настилом площадки управления комбайном. Бортовой тормоз состоит из стального диска и прижимного механизма шарикового типа. Диск соединен болтами со ступицей, установленной свободно в осевом направлении на шлицевом хвостовике ведущего вала бортового редуктора.

Стальной корпус прижимного механизма закреплен на кронштейне бортового редуктора пластинами. На втулке, приваренной к корпусу, размещены нажимной диск с рычагом и проставка; между рычагом и проставкой находятся три шарика, поджимаемые растянутой пружиной через шайбу и проставку, в которую упирается шайба.

В тормозе предусмотрено устройство автоматической регулировки зазора между фрикционными накладками, приклепанными к колодкам,, и плоскостями диска. Оно включает храповое колесо, упор на оси, пружину и нажимной диск, к которому приварен рычаг. Храповое колесо навернуто на проставку; последняя может перемещаться в осевом направлении по шлицевой части втулки.

Нажимной диск с рычагом установлен свободно на гладкой цилиндрической поверхности этой же втулки и опирается на упорный подшипник, запрессованный в корпус. Колодки и надеты на две шпильки, ввернутые в корпус, и могут по ним сдвигаться в продольном направлении. От отворачивания шпильки застрахованы проволокой. При торможении диск вместе с рычагом, на который действует усилие от рабочего гидроцилиндра через систему тяг и рычагов, поворачивается против хода часовой стрелки. Шарики, вытесняемые из канавок нажимного диска, сдвигают проставку вдоль шлицев втулки и прижимают торец храпового колеса к колодке ; последняя, перемещаясь по шпилькам, прижимает диск к фрикционной накладке колодки. В результате ведущее колесо через валы и шестерни бортового редуктора затормаживается.

При износе фрикционных накладок возрастает зазор между ними и диском. Это приводит к увеличенному углу поворота рычага до тех пор, пока зуб упора не перескочит в следующую впадину между зубьями храпового колеса. Таким образом, осуществляется автоматическая регулировка зазора между колодками и диском. Если изношенные фрикционные накладки заменялись новыми, то первоначальный зазор между колодками и диском устанавливают следующим образом. Вставляют щуп толщиной между диском и накладкой колодки. При положении рычага в расторможенном состоянии освобождают болт скобы, опускают ее вниз, отводят упор от зубьев храпового колеса и, вращая храповое колесо по резьбе проставки, добиваются зазора между накладкой колодки и диском. Затем подводят зуб упора к храповому колесу, перемещая упор вверх вдоль овального паза А, подводят нижнюю радиусную поверхность паза к оси и фиксируют это положение скобой, надежно затянув болт. Зазор между колодками и диском можно установить автоматически, сделав достаточное количество качаний рычагом.