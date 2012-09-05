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Бортовой редуктор
7 Апреля 2017
Теги: авто

Бортовой редуктор — цилиндричеркий, двухступенчатый, его передаточное число. В корпусе на конических подшипниках смонтированы валы, и ось ведущего колеса. Вал выполнен заодно с зубчатым венцом, который входит в зацепление с зубчатым колесом вала. На этом валу нарезаны зубья и на заниженную по диаметру часть длины зубьев надето зубчатое колесо, а полнопрофильная часть длины зубьев входит в зацепление с зубчатым колесом, установленным с некоторой подвижностью на узких шлицах ступицы. От смещения вдоль оси зубчатое колесо удерживается пружинными кольцами. Ступица надета на шлицы оси. Пробка с магнитом служит для улавливания металлических частиц и слива масла из редуктора, через пробку масло заливают и контролируют его уровень.

Агрегаты — бортовые редукторы, коробка диапазонов с гидромотором закреплены на балке моста раздельно и кинематически связаны между собой через промежуточные валы и с помощью шлицевых втулок и. От смещения в осевом направлении шлицевые втулки удерживаются пружинными кольцами.

На корпусах бортовых редукторов установлены дисковые тормоза, приводимые в действие рабочими гидроцилиндрами через систему тяг и рычагов. Цилиндры фиксируются болтами на кронштейнах, приваренных к балке моста.

Бортовые редукторы прикреплены к фланцам балки моста, а коробка диапазонов — к верхней и нижней плитам, фланцы, плиты, а также проушины, и приварены к балке моста. На проушинах болтами закреплены кронштейны и, или мост связан с рамой комбайна. Отверстия В на кронштейнах служат для фиксации гидроцилиндров подъема жатки.

Первичный вал вращается в корпусе на двух шариковых подшипниках и от смещения в осевом направлении он удерживается пружинным кольцом и крышкой. На шлицы вала надеты скользящий блок с двумя зубчатыми венцами и скользящее зубчатое колесо.На шлицы вторичного вала, вращающегося на двух шариковых подшипниках, помещены зубчатые колеса: — первого диапазона, — второго диапазона, — третьего диапазона и ведущее зубчатое колесо главной передачи.

 

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