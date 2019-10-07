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Борьба за жизнь
11 Февраля 2020
Теги: авто

Нелепый закон отменили только в 1896 году, и с этого момента в Англии началось возрождение паромобилей. Строили их заводы «Leyland». «Thornicrofl», «Fotlen», «Sentinel» — преимущественно грузовики, автобусы, пожарные машины и тягачи. Правда, к этому времени в области паровых автомобилей преуспели французы — например, конструкторы Болле и Серполле. В частности, последний предложил котел змеевикового типа. Он был компактным и уже через минуту-полторы после розжига давал пар необходимого давления. Причем французы жгли в гопке не каменный уголь, как британцы, а жидкое топливо. Нефть или бензин сгорали полностью, без дыма и вредных выбросов в атмосферу. Дровами как топливом для паромобилей не пользовался никто.

Американцы еще в конце XIX века остановили свой выбор на легких двух- и четырехместных паромобилях с котлами Серполле. Причем лидерами среди подобных машин на заокеанском рынке стали модели двух фирм — «White» и «Stanley». Любопытно, что первым автомобилем Президента США — тогда им был Теодор Рузвельт — стал паровой White. А одну из паровых моделей Stanley взял за образец московский велосипедный завод «Дуке» — в марте 1903 года он провел ходовые испытания паромобиля собственной постройки...

К началу тридцатых годов выпуск этих пыхтящих мастодонтов по всему миру прекратился. Лишь в СССР в 1948 году прошли испытания паровых грузовика и тягача НАМИ-012 и НАМИ-018, но их производство налажено так и не было... Лишь в Англии, где любовь к старинной технике велика, до сих нор ежегодно проводят слеты паровиков.


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