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Борьба с нарушителями
11 Апреля 2019
Теги: авто

- Единая информационная система у ГИБДД города будет состоять из нескольких блоков. Основой первого станет прибор, способный одновременно издали определять номерной знак автомобиля и его скорость. При этом изображение поступает на экраны компьютеров, которые будут установлены на стационарных постах ГИБДД и в патрульных автомобилях. Компьютер, связанный с общегородской базой данных, в сотые доли секунды определяет: прошла ли машина техосмотр, числится ли в угоне, розыске и т. д. Если это так, инспектору тут же дается команда остановить автомобиль. Немедленный приказ об остановке “звучит” и тогда, когда машина движется с превышением скорости. Первые такие приборы появятся уже в нынешнем году, на МКАД...

Второй блок информационной системы будет вести учет ранее наложенных на автомобилиста взысканий и оплаты штрафов. Причем со временем расплатиться за нарушение ПДД можно будет на месте, с помощью чиповых карт - специальное устройство “спишет” соответствующую сумму со счета водителя.

Навязывать такой порядок мы никому не собираемся: хочешь оплачивай штрафы посредством карточки, хочешь, как сейчас - через банк. Но, думаю, и сами автомобилисты со временем поймут все ее преимущества. Ведь она позволяет все делать быстро и цивилизованно, не тратя время и нервы на беготню по тем же банкам. В полном объеме единая информационная система должна заработать в 2005 году. Но, естественно, много тут будет зависеть от финансирования.


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