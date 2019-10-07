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Bookingcar - сервис аренды автомобилей
21 Января 2020
Теги: авто

Услуга аренды автомобилей сегодня является особо востребованной. Множество путешествующих по европейским странам люди предпочитают взять на прокат персональный автотранспорт. Это не только выгодно с точки зрения финансов, но и удобно. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше всего воспользоваться сервисом Bookingcar. Благодаря сотрудничеству с ведущим мировым оператором Cartrawler клиентам сервиса предоставляются уникальные предложения, которых не найти в других прокатных компаниях. Здесь доступна услугу онлайн-бронирования любого автотранспортного средства.

За шестнадцать лет работы веб-сервисом воспользовалось более 30 млн путешественников. Кроме этого компания является обладателем огромного количества наград за внедрение инновационных технологий и лучший сервис. Благодаря таким технологическим новшествам, тут любой заинтересованный посетитель сможет подобрать выгодные для себя предложения, параллельно сравнивая тарифы более ста прокатных компаний. Партнеры от сервиса получают ежедневно более пяти тысяч заказов. Подобное обилие предложений позволяет Букингкар предлагать клиентуре наиболее низкие тарифы на рынке.

Компания отличается от конкурентов и тем, что отказалось от удержания комиссионных за свой сервис или же обслуживание кредиток. Здесь работает центр обслуживания клиентуры, услуги которого доступны круглосуточно. Через данный веб-сервис любой желающий сможет арендовать автотранспортное средство любого класса, а также предварительно забронировать выбранную модель. Каждый потенциальный арендатор может сравнить тарифы разных прокатных компаний, экономя при этом до 70 процентов средств. Клиентские депозиты застрахованы в крупнейших мировых банковских организациях. Партнерские компании Букингкар оперируют в более чем 130 странах, имея там свыше 30 тыс. прокатных пунктов. А постоянное развитие и внедрение творческих, новаторских решений позволяет сервису удовлетворить любые потребности клиентуры.

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