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Бонусы за регистрацию в клубе Вулкан
17 Декабря 2017
Теги: Игры

Ответный чек против чека агрессора со слабыми руками. Если мы хотим блефовать в подобной ситуации, то зачастую должны быть готовы ставить несколько улиц. Делать это совсем без аутов против пассивного соперника с сильным диапазоном в большинстве случаев не слишком хорошая затея. В подобной ситуации мы можем играть ответный чек с целью пот контроля в позиции. Здесь мы рассмотрели важный момент. Иногда мы будем отказываться от ставок в пользу пот контроля, хотя казалось могли бы ставить на вэлью. Это будет происходить, когда мы, играя против адекватного оппонента, понимаем, что всё равно не сможем разыгрывать большой банк и собирать вэлью с противника на всех трёх улицах. Поэтому мы предпочитаем показать слабость и оставить банк небольшим с целью добрать с худших рук на следующих улицах или же получить казино вулкан бонус за регистрацию. В таких ситуациях очень важно, чтобы борд был сухим и нам не нужно защищаться от дро рук. т.е. ситуация фактически опять же представляла бы из себя вавб, когда мы либо находимся далеко впереди, либо далеко позади.

Префлоп мы играем против стит-рейза регуляра с поздней позиции. Зачастую здесь мы будем выбирать Збет линию, но в этой раздаче на блайндах находятся слабые игроки, поэтому мы играем колл на сет вэлью в расчёте разыграть мультипот в позиции.

На флопе в ситуации один на один мы получаем сет на сухой доске и оппонент чекает перед нами. Разумеется, нам бы хотелось ставить с целью раскрутить этот банк и максимизировать наше вэлью. Но проблема в том, что типичный средний регуляр в этой ситуации в абсолютном большинстве случаев просто разыгрывает чекфолд на подобном флопе. Он открывался стил-рейзом на префлопе, атакуя блайнды слабых игроков, а в итоге попат в раздачу без позиции протав регуляра. Понимая, что наш спектр колдколла хорошо попадает в эту доску и в позиции мы редко сдадимся даже с оверкартамн. оппонент может не найти достаточно фолд эквита для продолженной ставки и сыграет простой чек/фолд. Доска сухая и нам неотчего защищаться. Поэтому здесь мы склонны чекать в позиции, пытаясь либо дать оппоненту собрать какую-то руку, либо в надежде на то, что показанная нами слабость спровоцирует его на блефовые ставки на следующих улицах.

Это ситуация, в которой, несмотря на маленький банк, в котором нам сложно будет максимизировать вэлью, мы применяем слоуплей. так как понимаем, что наша ставка стишком часто просто заберёт этот банк.

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