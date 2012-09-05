В онлайне покерная индустрия развивается стремительно. Новые комнаты появляются регулярно. Чтобы привлечь клиентов, проекты запускают дополнительные акции и дарят игрокам щедрые подарки. Поощрения могут получить новые и постоянные посетители. Стоит узнать, какие есть бонусы в покер-румах и воспользоваться наиболее выгодными.
Промо-линейка в онлайн-комнатах
Румы стараются мотивировать покеристов на активную игру. Нельзя сказать, что бонусная программа разнообразна, но она включает акции для новых и постоянных посетителей. Первым могут быть доступны следующие варианты:
- приветственный бонус за первый депозит;
- велком пакет, включающий прибавку за 2-3 первых пополнения баланса;
- бездеп;
- билеты для игры в кэше;
- приглашения во фрироллы для новичков.
Воспользоваться велком предложениями можно только 1 раз. Зачастую размер довольно щедрый, т.к. проект хочет привлечь новичков. Бонусы покер-румов доступны по ссылке https://pokeronlinerus.com/promo/ для тех, кто хочет заранее изучить актуальные предложения.
Для постоянных клиентов доступны дополнительные промо. Им выдаются:
- билеты в турниры;
- рейкбек;
- бонус на день рождение.
Большинство комнат поддерживают программу лояльности. Однако зачастую в ней числится только одно поощрение - рейкбек. Оно выгодно игрокам, т.к. выдается реальными деньгами. Есть шанс вернуть 5-70% рейка. Начисление подарка осуществляется раз в месяц.
Особенности предоставления
Бездепы выдаются при регистрации или по промокоду. Некоторые порталы требуют обязательно верифицировать аккаунт. Платные подарки можно получить после пополнения счета. Сумма зачастую выше стартового депозита в несколько раз.
Рейкбек полагается всем игрокам. Размер зависит от объема приобретенных бай-инов в течение месяца. В некоторых онлайн-румах он поделен на 2 части. Размер второй зависит от активности посетителя или выполнения определенных заданий.
В рамках сезонных акций можно получить билеты в турниры и закрытые, праздничные фрироллы. Начисление осуществляется в индивидуальном порядке, либо при пополнении счета, выполнении несложных заданий и прочее.
В чем привлекательность для покеристов?
Бонусы позволяют сэкономить деньги. Покеристы могут вы бесплатно поучаствовать в турнирах или сыграть за кэш-столами. При вхождении в призовую зону деньги будут перечислены на реальный баланс и доступны к выводу.
Бездепы позволяют протестировать условия, сервис, сроки оплаты, наличие высоких комиссий и прочие нюансы. Если не получится отыграть выданные средства, покерист ничего не потеряет. При этом он не обязан вносить депозит и продолжать сотрудничество, либо выплачивать компенсацию.