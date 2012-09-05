В онлайне покерная индустрия развивается стремительно. Новые комнаты появляются регулярно. Чтобы привлечь клиентов, проекты запускают дополнительные акции и дарят игрокам щедрые подарки. Поощрения могут получить новые и постоянные посетители. Стоит узнать, какие есть бонусы в покер-румах и воспользоваться наиболее выгодными.

Промо-линейка в онлайн-комнатах

Румы стараются мотивировать покеристов на активную игру. Нельзя сказать, что бонусная программа разнообразна, но она включает акции для новых и постоянных посетителей. Первым могут быть доступны следующие варианты:

приветственный бонус за первый депозит;

велком пакет, включающий прибавку за 2-3 первых пополнения баланса;

бездеп;

билеты для игры в кэше;

приглашения во фрироллы для новичков.

Воспользоваться велком предложениями можно только 1 раз. Зачастую размер довольно щедрый, т.к. проект хочет привлечь новичков. Бонусы покер-румов доступны по ссылке https://pokeronlinerus.com/promo/ для тех, кто хочет заранее изучить актуальные предложения.

Для постоянных клиентов доступны дополнительные промо. Им выдаются:

билеты в турниры;

рейкбек;

бонус на день рождение.

Большинство комнат поддерживают программу лояльности. Однако зачастую в ней числится только одно поощрение - рейкбек. Оно выгодно игрокам, т.к. выдается реальными деньгами. Есть шанс вернуть 5-70% рейка. Начисление подарка осуществляется раз в месяц.

Особенности предоставления

Бездепы выдаются при регистрации или по промокоду. Некоторые порталы требуют обязательно верифицировать аккаунт. Платные подарки можно получить после пополнения счета. Сумма зачастую выше стартового депозита в несколько раз.

Рейкбек полагается всем игрокам. Размер зависит от объема приобретенных бай-инов в течение месяца. В некоторых онлайн-румах он поделен на 2 части. Размер второй зависит от активности посетителя или выполнения определенных заданий.

В рамках сезонных акций можно получить билеты в турниры и закрытые, праздничные фрироллы. Начисление осуществляется в индивидуальном порядке, либо при пополнении счета, выполнении несложных заданий и прочее.

В чем привлекательность для покеристов?

Бонусы позволяют сэкономить деньги. Покеристы могут вы бесплатно поучаствовать в турнирах или сыграть за кэш-столами. При вхождении в призовую зону деньги будут перечислены на реальный баланс и доступны к выводу.

Бездепы позволяют протестировать условия, сервис, сроки оплаты, наличие высоких комиссий и прочие нюансы. Если не получится отыграть выданные средства, покерист ничего не потеряет. При этом он не обязан вносить депозит и продолжать сотрудничество, либо выплачивать компенсацию.