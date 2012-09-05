Пользователи виртуального букмекера Melbet имеют возможность участвовать в многочисленных акций. Такие акции входят в бонусную программу конторы. Например, после первого пополнения депозита беттор получат 100-процентный бонус от внесенной суммы. Кроме этого заведение награждает пользователей фрибетами. Следует отметить стопроцентный возврат экспресса каждому пользователю платформы. Особой популярностью среди азартной публики Мелбет https://bkmel-bet.com/bonus/ пользуется акция, под названием Экспресс дня. Бетторы могут рассчитывать и на другие поощрения, предусмотренные политикой лояльности этой конторы.





Какие бонусы можно получить в Мелбет?



Каждый новый клиент БК может рассчитывать на получение приветственного денежного подарка сразу после первого пополнения игорного депозита. Начисление происходит автоматически, как только беттор отчислит на счет определенную сумму. Для получения такого приветственного бонуса пользователь должен внимательно заполнить все поля онлайн-анкеты, которая откроется при прохождении регистрационной процедуре. Однако вывести подобную сумму не удастся. Она предназначена исключительно для онлайн-ставок. Сначала беттор должен отыграть деньги в пятикратном размере экспресс-ставок. Каждый игровой купон должен быть заполнен с указанием не менее трех состязаний коэффициенты которых не должны быть меньше 1.4.



Фрибеты беттор получает в случае пополнения игорного депозита и оформления онлайн-ставок на события, коэффициенты которых не меньше 1.5. Такую ставку необходимо сделать в течение одного месяца после первого пополнения депозита. Сумма фрибета ставится на экспресс трижды, а количество событий при таких ставках должно быть не менее четырех. При этом коэффициент нужно выбрать от 1.4. Выигрыш не должен превысить размер фрибета. После того, как сумма будет зачислена на счет, бетторам дается 14-дневной отрезок времени, чтобы использовать полученные призовые.



Стопроцентный возврат экспресса имеет свои правила. Сначала беттор оформляет экспресс-ставку и выбирает в купоне не менее семи событий, коэффициенты которых не меньше 1.7. Если хотя бы одно из событий будет проиграно, ставка возвращается пользователю. А в случае проигрыша двух и более матчей, ему засчитывается проигрыш. Экспресс дня представляет собой акцию, в рамках которой бетторы должны заключить экспресс-пари на рекомендованные экспертами виртуального букмекера события. В случае успеха, коэффициент поднимается на 10 процентов. Мелбет предлагает своей пользовательской аудитории и дополнительные профиты. Для этого потребуется членство в клубе Мелбет. Сделать это необходимо через личный кабинет, который имеется в системе у каждого зарегистрированного беттора.